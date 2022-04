Video bacio Roger e Estefania/ Ilary: “Timido o titubante?“, scatta il limone e…

L’isola dei famosi 2022, al via una nuova lovestory tra Roger Balduino e Estefania Bernal?

Il 4 aprile 2022 va in onda su Canale 5 la nuova nonché quinta diretta de L’Isola dei famosi 2022, condotto da Ilary Blasi, che sembra dare inizio alla nuova lovestory made in tv tra Roger Balduino e Estefania Bernal. La conduttrice manda in onda una clip che immortala diverse effusioni a cui si lasciano andare all’ordine del giorno in Honduras i due naufraghi modelli: sguardi languidi, carezze, avvicinamenti fisici pubblici sono ormai dei must nel rapporto instaurato tra Roger Balduino e Estefania Bernal, particolari che infiammano il reality di Canale 5. La clip mostra anche un bacio accennato registratosi tra i due modelli, a margine di cui la Blasi incalza il modello pungendolo sulla mancata passionalità con Estefania: “Mi aspettavo un bacio più hot…”. La reazione dei modelli? Quella di Roger Balduino non si fa attendere, con tanto di “Come così?”: il modello si avvinghia alla bella Estefania in diretta tv e le riserva un bacio appassionato. Lei, di tutta risposta, si lascia abbandonare alla passione.

Ilary Blasi provoca Roger Balduino e Estefania Bernal a L’isola dei famosi 2022

Il nuovo bacio a L’isola dei famosi 2022, che vede protagonisti Roger Balduino e Estefania Bernal, è inequivocabilmente carico di passione e sembra fare da apripista a quella che si preannuncia essere una nuova lovestory made in Honduras. Tuttavia la conduttrice Ilary Blasi sembra non essere del tutto convinta del sedicente interesse di Roger nei riguardi della compagna d’avventura, Estefania, quando incalza di nuovo il modello così: “Non so se sei più timido o titubante…”. Alvin, inviato veterano a L’isola dei famosi 2022, interviene sul caso: “Qui siamo tutti per guardare…”.

Nel frattempo, c’è chi non ci sta alla nomea di “guardone” appassionato di Estefania e Roger: sul profilo Facebook de L’isola dei famosi 2022, in particolare un commento social aggregante muove una dura contestazione al grido di “Sempre le solite cose. Come al Grande fratello anche sull’Isola puntano sulla storia d’amore costruita. Copione su copione!!!!!!”.

