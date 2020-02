Video/ Barcellona Levante (2-1): highlights e gol. Ansu Fati a segno per due volte!

Ansu Fati è il grande protagonista del video con gli highlights e i gol di Barcellona Levante 2-1. La nuova stella dei blaugrana e del calcio internazionale ha deciso la contesa al Camp Nou grazie a una doppietta lampo, al giovanissimo attaccante di origini guineane sono bastati un paio di minuti per mettere al tappeto i granotes, storditi dalle giocate di Messi (alla Pulce argentina è mancato solamente il gol) e dai passaggi fulminei degli uomini di Quique Setién che hanno saputo prontamente rialzarsi dopo il KO di sabato scorso in casa del Valencia (prossimo avversario dell’Atalanta in Champions League). Il portiere della squadra allenata da Paco Lopez, Fernandez Abarisketa, non è esente da responsabilità visto che in entrambi i gol subiti si è fatto passare il pallone in mezzo alle gambe come un dilettante allo sbaraglio, ma va anche detto che senza di lui – e la traversa scheggiata da Semedo – il passivo sarebbe stato ancora più pesante per la compagine valenciana. Che solamente dopo il 90′ ha trovato la via della rete con Ruben Rochina quando ormai non c’era più tempo per imbastire un tentativo di rimonta. Anche se possiamo scommettere che ter Stegen, da buon perfezionista da qual è, si sarà sicuramente rammaricato di non aver potuto aggiungere un altro clean sheet alla sua pregiata colelzione. Il Barça ringrazia il suo nuovo astro nascente che gli ha permesso di rimanere a -3 dal Real Madrid vittorioso nel derby contro i cugini dell’Atletico definitivamente tagliati fuori dalla corsa al titolo e che al momento non rientrano neppure in zona Champions, con il terzo e quarto posto occupati dal Siviglia e dalla rivelazione Getafe. L’impressione è che quando Luis Suarez guarirà dall’infortunio al ginocchio, Ansu Fati non avrà problemi a mantenere una maglia da titolare. A differenza di Antoine Griezmann che anche ieri si è divorato un paio di gol a porta vuota: annata tutt’altro che esaltante per il francese che resta il terzo miglior marcatore dei blaugrana ma non è più così determinante come ai tempi in cui indossava la maglia dei colchoneros e faceva le fortune di Simeone.

IL TABELLINO

BARCELLONA-LEVANTE 2-1 (2-0)

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Jordi Alba, Lenglet, Piqué; De Jong (80′ Arthur Melo), Rakitic, Busquets; Griezmann (71′ Sergi Roberto), Messi, Ansu Fati (87′ Riqui Puig). All. Quique Setién.

LEVANTE (4-4-2): Fernandez Abarisketa; Ruben Vezo, Toño Garcia, Postigo, Jorge Miramón; Melero (60′ Hernani), Campaña, Ruben Rochina, Vukcevic (80′ Bardhi); Roger, Morales (60′ Mayoral). All. Paco Lopez.

ARBITRO: Adrián Cordero Vega.

AMMONITI: Piqué (B), Jordi Alba (B).

RECUPERO: 1′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 30′ e 31′ Ansu Fati (B), 90’+2′ Ruben Rochina (L).

