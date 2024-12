DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2024: LA QUARTA GIORNATA A BUDAPEST

Oggi venerdì 13 dicembre è il giorno di Santa Lucia, che in tante parti d’Italia porta regali ai bambini: chissà se ci porterà anche medaglie dalla diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024, dal momento che ci accingiamo a vivere la quarta giornata della rassegna iridata in piscina da 25 metri presso la Duna Arena di Budapest. Abbiamo iniziato bene questa avventura con due medaglie d’argento nella prima giornata, sappiamo però pure che questa è una manifestazione di “passaggio” per l’Italia e così dobbiamo mettere in conto anche giorni senza medaglie all’attivo, senza farne troppo un dramma, perché non è questo il momento del raccolto.

Certo, qualcosa è lecito attendersi almeno dalle punte della spedizione, oggi ad esempio Simona Quadarella che grazie ai 1500 sl ha l’ultima possibilità per andare a caccia di una soddisfazione, a differenza di Benedetta Pilato che era rimasta fuori dalla finale dei 100 rana al femminile. In ogni caso, il nuoto è sempre garanzia di spettacolo e già diversi record sono caduti nel corso dei primi giorni in compagnia della diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024, per la quale vi diamo di nuovo appuntamento alle ore 17.30 per quanto riguarda la sessione serale con semifinali e finali.

MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

Il venerdì ci fa entrare nella seconda metà del programma, ma è comunque utile ribadire che la diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024 in tv da Budapest sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport (canale numero 58 del telecomando). La Tv di Stato quindi garantirà gratuitamente a tutti anche la diretta streaming video dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2024 tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA MONDIALI DI NUOTO IN VASCA CORTA 2024 STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2024: PROGRAMMA E FINALI DI OGGI

Saranno ben nove le finali in programma oggi nella diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024 di Budapest, per una quarta giornata a dir poco intensa. Ci sarà spazio per la fatica grazie ai 1500 sl femminili, mentre all’estremo opposto potremmo citare i 50 dorso, che nelle prossime ore ci proporranno entrambe le finali, sia in campo maschile sia per la stessa gara al femminile. Un’altra doppietta di finali sarà quella dei 100 misti, gara esclusiva del programma in vasca corta dal momento che si fanno 25 metri per ogni stile, con i titoli in palio sia per gli uomini sia per le donne.

La diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024 oggi ci proporrà anche le due finali dei 200 rana, altra specialità nella quale potremo confrontare per curiosità nella stessa giornata la finale maschile e quella femminile. Due titoli saranno inoltre in palio anche grazie alle staffette, perché potremo seguire le finali della 4×200 sl uomini e della 4×50 sl mista, cioè con due uomini e altrettante donne. Infine, un accenno anche alle gare che oggi vivranno le semifinali e quindi poi assegneranno domani i loro titoli: parliamo in quest’ultimo caso dei 100 farfalla sia maschili sia femminili.