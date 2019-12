Video/ Barcellona Real Madrid (0-0): highlights, Clasico senza gol (LaLiga)

L’ultima cosa che un appassionato di calcio vorrebbe trovare sotto l’albero di Natale è il video con gli highlights senza gol di Barcellona Real Madrid 0-0, il Clasico del Camp Nou ha partorito un pareggio a reti bianche con le due squadre più rappresentative di Spagna che di fatto hanno rimandato la resa dei conti al girone di ritorno. Blaugrana e blancos restano dunque appaiate in testa alla classifica con 36 punti, a +5 sul Siviglia e a +6 sul Getafe sempre più conferma e sempre meno sorpresa di questa Liga. Non sono comunque mancate le emozioni in campo con un salvataggio sulla linea per parte, quello di Piqué sul colpo di testa di Casemiro e quello di Sergio Ramos sul bolide di Messi, in entrambi i casi i rispettivi portieri erano fuori causa e non potevano più intervenire. Da segnalare anche i tentativi di Federico Valverde (l’ultima scommessa vinta da Zinedine Zidane che crede molto nelle potenzialità di questo ragazzo nato il 22 luglio 1998) e di Jordi Alba, entrambi a vuoto ma che hanno offerto ulteriori spunti di interesse. Nel secondo tempo la Pulce sbaglia clamorosamente a pochi passi dalla porta un’occasione che di solito coglierebbe a occhi chiusi, Bale fa centro ma il fuorigioco di Mendy rende inutile il gesto tecnico del gallese che può lamentarsi quanto vuole ma non può in alcun modo cambiare la decisione dell’arbitro Hernandez Hernandez e dei suoi assistenti in campo e alla sala VAR. L’altro Valverde, Ernesto, nel finale si aggrappa al giovanissimo Ansu Fati che fa ammonire un difensore esperto come Carvajal ma non basta per regalare i tre punti ai catalani che di certo non possono essere soddisfatti del punticino, idem con patate per le merengues che speravano di staccare i loro storici nemici e invece se li ritrovano ancora alle costole. Purtroppo il dovere di cronaca ci impone di parlare anche degli scontri avvenuti al di fuori del Camp Nou, con una cinquantina di persone rimaste contuse nei tafferugli tra la polizia locale e i tifosi. Ricordiamo che in Catalogna permane un clima di grande tensione con i secessionisti che chiedono a gran voce l’indipendenza della regione, il match originariamente era previsto per lo scorso 26 ottobre ma è stato rinviato a ieri per l’impossibilità di garantire all’epoca l’ordine pubblico durante un evento così importante.

IL TABELLINO

BARCELLONA-REAL MADRID 0-0

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo (55′ Vidal), Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitic, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann (83′ Ansu Fati). All. Ernesto Valverde.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde (80′ Modric), Casemiro, Kroos; Isco (80′ Rodrygo); Benzema, Bale. All. Zinedine Zidane.

ARBITRO: Alejandro Hernandez Hernandez.

AMMONITI: Rakitic (B), Suarez (B), Lenglet (B), Casemiro (RM), Bale (RM), Isco (RM), Sergio Ramos (RM), Carvajal (RM).

