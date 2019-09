Video/ Barcellona-Villarreal (2-1): highlights e gol, Messi di nuovo KO! (LaLiga)

Il video con i gol e gli highlights di Barcellona-Villarreal 2-1 ci mostra quanto accaduto ieri sera al Camp Nou dove si è disputato il match valevole per il sesto turno de LaLiga 2019-2020. Dopo la sconfitta in casa del Granada, i blaugrana avevano il dovere di riscattarsi di fronte al loro pubblico e ci sono riusciti conquistando i tre punti, anche se per i padroni di casa non si è trattato di una passeggiata di salute. La prima parte di gara è totalmente appannaggio dei catalani che all’inizio mandano un avvertimento con Messi che scuote l’esterno della rete, dopodiché si passa dalle parole ai fatti: dalla bandierina la Pulce pesca Griezmann che di testa scavalca Asenjo e sblocca la contesa. Il raddoppio è quasi immediato e porta la firma di Arthur che dai 30 metri fa partire un missile devastante che affonda i sottomarini gialli. L’ex-attaccante dell’Atletico Madrid vuole infierire ma non trova il colpo del definitivo KO, sul 3-0 il secondo tempo sarebbe diventata una pura formalità per i campioni di Spagna. Che però non hanno fatto i conti con un certo Santi Cazorla, che il prossimo 14 dicembre compirà 35 anni ma ha ancora l’entusiasmo di un ragazzino agli esordi. Sarà proprio lui ad accorciare le distanze bucando le mani di Ter Stegen che si fa sorprendere e viene bucato dalla conclusione potente ma non impossibile da parare del numero 8 di Javi Calleja. E così l’inerzia della partita cambia completamente, anche perché il Barça perde Messi alle prese con un problema agli adduttori della coscia sinistra, un altro guaio muscolare ferma il fuoriclasse argentino che rischia così di saltare la sfida con l’Inter in Champions League. I giocatori del Villarreal, rinfrancati dall’assenza dell’avversario più pericoloso, alzano il baricentro e giocano in maniera più spregiudicata, è ancora Santi Cazorla a seminare il panico nell’area di rigore avversaria con Piqué che mette la palla in calcio d’angolo salvando il suo portiere da un’altra figuraccia. Ernesto Valverde deve ringraziare la panchina lunga che gli consente di fare quello che la stragrande maggioranza dei colleghi non può fare nemmeno pagando tutto l’oro del mondo: gettare nella mischia un certo Ansu Fati che deve ancora compiere 17 anni ma ha già dimostrato di poter prendere per mano una delle squadre più forti del pianeta nei momenti di difficoltà. Il suo ingresso in campo basta e avanza per disinnescare il Villarreal che è costretto a battere in ritirata e a coprirsi nella sua trequarti per non incassare il terzo gol e tenere il risultato in bilico fino al triplice fischio. Il talento della Guinea fa ubriacare chiunque provi a contrastarlo e le sue giocate ravvivano anche i compagni che chiudono in avanti, anche se Piqué su punizione e Griezmann su azione non riescono a calare il tris. Poco male, il successo arriva lo stesso e la marcia dei catalani può ricominciare dopo la battuta d’arresto di domenica scorsa.

VIDEO BARCELLONA-VILLARREAL 2-1, IL TABELLINO

BARCELLONA-VILLARREAL 2-1 (2-1)

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Firpo; Sergi Roberto (63′ de Jong), Busquets, Arthur; Messi (46′ Dembélé), Suarez (78′ Ansu Fati), Griezmann. All. Ernesto Valverde.

VILLARREAL (4-2-3-1): Asenjo; Pena, Albiol, Pau Torres, Quintilla; Zambo Anguissa, Iborra; Chukwueze, Cazorla (77′ Bacca), Ontiveros Parra (57′ Ekambi); Moreno (68′ Moi Gomez). All. Javi Calleja.

ARBITRO: Ricardo de Burgos Bengoechea.

AMMONITI: Sergi Roberto (B), Griezmann (B), Zambo Anguissa (V), Albiol (V), Firpo (B), Busquets (B).

RECUPERO: 0′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 6′ Griezmann (B), 15′ Arthur (B), 44′ Cazorla (V).





