Video/ Bari Picerno (3-0): highlights e gol. Galletti a -6 dalla vetta (Serie C)

Nel video con gli highlights e i gol di Bari Picerno 3-0 possiamo ammirare la vittoria netta e senza discussione dei galletti che nella classifica del girone C di Serie C si avvicinano alla Reggina capolista che non è andata oltre lo 0-0 in casa del Catania, adesso i punti che dividono le due squadre sono 6. La strada per la promozione diretta è ancora lunghissima per la squadra di Vivarini che continua a fare affidamento sulla classe di Mirco Antenucci: 17 gol in campionato per l’ex-attaccante della SPAL che con la maglia degli estensi fece bella figura anche in Serie A, non stupisce che a 35 anni sia ancora determinante in questa categoria. La gara del San Nicola valevole per la 26^ giornata ha messo in evidenza il divario tecnico tra le due squadre che lottano per obiettivi diversi: il Bari punta a tornare tra le grandi al più presto mentre gli uomini di Giacomarro, al debutto assoluto tra i professionisti, sarebbe già un grosso successo salvarsi magari evitando la roulette dei play-out. In pratica non c’è mai stata partita con i padroni di casa che sin dal fischio d’inizio del signor Di Graci ha assediato l’area di rigore avversaria con Laribi che è riuscito a sbloccarla direttamente da calcio di punizione. Anche dopo essere passati in vantaggio i galletti hanno continuato ad attaccare fino al raddoppio che porta la firma del loro bomber di razza. Solamente a ridosso dell’intervallo Frattali ha timbrato il cartellino neutralizzando il tentativo di Pitarresi. Nella seconda frazione di gioco gli ospiti non hanno mai rappresentato una seria minaccia per la retroguardia pugliese e a otto minuti dal novantesimo è arrivato il punto esclamativo di Scavone che ha messo la parola fine alla “contesa”. Virgolette quanto mai doverose, soprattutto ripensando alle occasioni sciupate da Simeri con i suoi compagni che hanno cercato in tutte le maniere di farlo segnare, invano. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI BARI PICERNO 3-0 (da elevensports.it)

IL TABELLINO

BARI-PICERNO 3-0 (2-0)

BARI (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Di Cesare (86′ Berra), Sabbione, Costa; Maita (69′ Scavone), Bianco, Schiavone (85′ Folorunsho); Laribi (80′ Terrani); Antenucci (79′ D’Ursi), Simeri. All. Vincenzo Vivarini.

PICERNO (3-5-2): Pane; Priola, Ferrani, Fontana (90′ Ruggieri); Vanacore, Romizi (55′ Esposito), Pitarresi, Vrdoljak (74′ Donnarumma), Guerra (74′ Cecconi); Nappello (74′ Squillace), Santaniello. All. Domenico Giacomarro.

ARBITRO: Alessandro Di Graci (sez. di Como).

AMMONITI: Schiavone (B), Ciofani (B).

RECUPERO: 1′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 10′ Laribi (B), 31′ Antenucci (B), 82′ Scavone (B).



