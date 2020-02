Diretta Bari Picerno/ Streaming video tv: Vivarini non può sbagliare (Serie C)

Bari Picerno, partita diretta dal signor Alessandro Di Graci, si gioca alle ore 17:30 di domenica 16 febbraio per la 26^ giornata nel girone C del campionato di Serie C 2019-2020. Occasione per i galletti, che devono riscattare quanto accaduto settimana scorsa: il pareggio nel derby di Monopoli ha impedito alla squadra di Vincenzo Vivarini di tenere il passo della Reggina, che è nuovamente scappata a +8. C’è ancora il tempo di recuperare ovviamente, ma il Bari deve portare a termine la rimonta cominciata e non può che vincere partite di questo tenore, continuando a sperare nel rallentamento eventuale dell’avversaria diretta per la promozione; il Picerno sta disputando un campionato discreto, ha dimostrato di potersi adattare alla nuova realtà della terza divisione ma in questo momento sarebbe costretto a giocare i playout. Nell’ultimo turno è arrivato un pareggio interno contro la Vibonese, senza reti; risultato tutto sommato positivo ma ora serve il salto di qualità. Vedremo se potrà arrivare già nella diretta di Bari Picerno; intanto noi possiamo fare una valutazione sulle decisioni dei due allenatori e leggere in maniera più approfondita le probabili formazioni.

Vivarini affronta Bari Picerno senza Marco Perrotta, che è squalificato: al centro della difesa torna dunque utile Di Cesare, che affiancherà Sabbione completando un reparto che prevede anche Matteo Ciofani e Corsinelli sugli esterni con Frattali a difendere la porta. In mediana ci sarà invece il terzetto formato da Scavone, Schiavone e Maita; attenzione però a Raffaele Bianco e Folorunsho che potrebbero partire dal primo minuto, alle spalle delle due punte Terrani e D’Ursi insidiano la maglia di Laribi mentre davanti Antenucci e Simeri, 25 gol in due, saranno titolari. Uno squalificato anche nel Picerno, ovvero Kosovan: assenza pesante per Domenico Giacomarro, che dovrebbe rimediare con Romizi schierato da mezzala al fianco del regista Pitarresi. Sull’altro versante Vrdoljak è in vantaggio su Alessio Donnarumma, Melli e Guerra giocheranno come esterni partendo dalla mediana e lasciando così una difesa a tre, davanti al portiere Pane, formata da Priola, Ferrani e Lorenzini. Per quanto riguarda il tandem offensivo, i lucani dovrebbero puntare su Emmanuele Esposito e Santaniello anche se Ripa e Nappello restano alternative concrete.

Chiaramente in Bari Picerno sono i galletti a partire nettamente favoriti: l’agenzia di scommesse Snai ha posto un valore di 1,35 volte la puntata sul segno 1 che identifica la vittoria casalinga, mentre il segno 2 per il successo esterno dei lucani vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 7,50 volte la giocata. Con il segno X, che dovrete giocare per l’eventualità del pareggio, la vincita ammonterebbe a 4,75 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



