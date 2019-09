Video/ Bari Viterbese (1-3): highlights e gol della partita (Serie C, Girone C)

Il video di Bari Viterbese ci parla di un match con l’epilogo clamoroso, visto che è terminato col risultato finale di 1-3. Gli ospiti erano passati in vantaggio al minuto 31 grazie a un gol di Tounkara. La ripresa è stata piuttosto noiosa fino al minuto 67 quando Mirko Antenucci realizza un gol su calcio di rigore che riporta le cose in equilibrio. Passano nove minuti e arriva il gol di Bezziccheri che riporta avanti gli ospiti. Nel recupero arriva la doppietta di Tounkara che sa un po’ di ciliegina sulla torta di una gara davvero di grandissimo impatto per gli ospiti in grado di superare l’emozione di giocare in uno stadio come il San Nicola. I galletti escono con le ossa rotte e dovranno sedersi a un tavolo per cercare di tornare a giocare come sanno.

Video, Bari Viterbese (1-3): le dichiarazioni

Prima del video di Bari Viterebese andiamo a leggere le dichiarazioni del post partita. Giovanni Cornacchini a fine gara è un mix di rabbia e delusione. A RadioBari sottolinea: “La partita non è stata alla nostra altezza. Abbiamo preso tre gol che avremmo potuto evitare benissimo. Ne parleremo alla ripresa tranquillamente. A fine gara è giusto non dire niente, ma analizzeremo tutto poi con calma. Dobbiamo cambiare mentalità perché se ti chiami Bari e pensi che devi fare la partita e vincere curi meno la fase di non possesso palla. In questo campionato ogni gara è fondamentale e così tenere palla, perché trovi tutte squadre attrezzate e solide, che si mettono dietro la palla. Abbiamo fatto tanti errori e dobbiamo tornarci sopra“.

Il tabellino

Prima del video di Bari Viterbese diamo uno sguardo al tabellino che ci racconta la partita:

BARI (4-3-1-2): Frattali; Kupisz (84′ Ferrari), Di Cesare, Sabbione (46′ Perrotta), Costa; Hamlili, Schiavone (73′ Simeri), Scavone; Terrani (46′ Floriano); Neglia (57′ D’Ursi), Antenucci. A disp.: Marfella, Berra, Esposito, Corsinelli, Cascione, Bolzoni. All.: Cornacchini

VITERBESE (3-5-2): Vitali; Baschirotto, Markic, Atanasov; De Giorgi, Bezziccheri, Antezza, Errico, Vandeputte (79′ Molinaro); Volpe (53′ De Falco), Tounkara. A disp.: Biggeri, Ricci, Bianchi, Corinti, Messina, Milillo, Pacilli, Scalera, Svidercoschi, Pini. All.: Lopez

Arbitro: Matteo Marcenaro

Marcatori: 31′, 91′ Tounkara, (V), 67′ rig. Antenucci (B), 77′ Bezziccheri (V)

Ammoniti: Antezza (V), Errico (V), Tounkara (V)

Highlights della partita

