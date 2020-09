Video/ Brescia Cantù (risultato finale 88-78): highlights. Chery trascina la Leonessa

Dopo una sfida disputata sul filo dell’equilibrio, la Germani Brescia trova l’accelerazione decisiva nell’ultimo quarto e vince la sfida di Supercoppa Italiana contro l’Acqua San Bernardo Cantù. Partenza equilibrata nel derby lombardo con la formazione bresciana che ha chiuso il primo quarto avanti di misura, con il punteggio di 19-17. 7 punti per Crawford tra le fila della Germani ma entrambe le compagini sono partite con un buon equilibrio tra attacco e difesa, con le distanze che sono rimaste strette anche a fine primo tempo tra la Germani Brescia e l’Acqua San Benedetto Cantù, 40-42 il risultato alla fine del secondo quarto con la Canturina che si è presa il vantaggio di misura che alla fine del primo parziale era stato della formazione bresciana. 10 punti per Crawford e Chery da una parte, 11 per Johnson dall’altra per una sfida che mantiene comunque discreti ritmi offensivi, 21-25 il parziale in favore di Cantù alla fine del secondo quarto. 66-64 per la formazione di casa alla fine del terzo quarto, 14 punti per Chery, 12 per Burns e 10 per Crawford per Brescia con tre giocatori in doppia cifra, 14 punti per Johnson e 11 per Thomas tra gli ospiti. Serve uno strappo per non giocarsi il match a fil di sirena e lo trova Brescia, 88-78 con 20 punti per Chery e 15 per Crawford. Cantù chiude con 16 punti per Johnson e 13 per Thomas, l’Acqua San Bernardo ha perso però il ritmo partita nel momento decisivo, 22-14 il parziale dell’ultimo quarto per la Germani, sufficiente per chiudere la contesa.

VIDEO BRESCIA CANTU’, GLI HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA