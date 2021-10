Video/ Bulgaria Irlanda del nord (2-1): highlights e gol. Gran doppietta di Nedelev!

VIDEO BULGARIA-IRLANDA DEL NORD (2-1): LA SINTESI

Allo Stadion Vasil Levski di Sofia la Bulgaria supera in rimonta l’Irlanda del Nord per 2 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Petrov tentano subito di prendere in mano il controllo delle operazioni andando anche alla conclusione con Despodov direttamente su calcio di punizione, sventato prontamente al 5′ dall’estremo difensore avversario Peacock-Farrell.

Gli ospiti guidati dal commissario tecnico Baraclough non si lasciano impressionare e rispondono verso il 12′ quando il suggerimento di Flanagan per Washington si trasforma in un tiro-cross irraggiungibile. I minuti scorrono sul cronometro e gli irlandesi, dopo essersi fatti vedere al 18′ con Thompson in zona offensiva, riescono a passare in vantaggio nel finale del primo tempo grazie alla rete messa a segno da Washington al 38′, sfruttando l’assist vincente offertogli dal suo compagno Magennis e con il decisivo ausilio del VAR.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa i Leoni ricominciano bene la sfida trovando il gol del pareggio già al 53′ per merito di Nedelev. Nell’ultima parte dell’incontro è proprio lo stesso Nedelev a completare la doppietta personale che vale il sorpasso definitivo al 63′, capitalizzando il prezioso passaggio di Chochev. Sotto l‘aspetto disciplinare, l’arbitro bielorusso Aleksey Kulbakov ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Malinov da un lato, Ballard, Dallas e l’allenatore Baraclough dall’altro.

I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo settimo turno permettono alla Bulgaria di salire a quota 8 nella classifica del gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 staccando in questo modo i diretti rivali di giornata dell’Irlanda del Nord, rimasti appunto fermi con i loro 5 punti.

IL TABELLINO

Bulgaria-Irlanda del Nord 2 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 38′ Washington(I); 53′, 63′ Nedelev(B). Assist: 38′ Magennis(I); 63′ Chochev(B).

BULGARIA (4-4-2) – Karadzhov; Turitsov, P. Hristov, A. Hristov, Velkovski; Chochev, R. Tsonev(46′ Iliev I.), B. Tsonev(73′ Malinov), Nedelev(73′ Yankov); Despodov(90’+2′ Bozhikov), A. Iliev(79′ Krastev). Allenatore: Yasen Petrov.

IRLANDA DEL NORD (4-2-3-1) – Peacock-Farrell; Ballard(82′ McGinn), Cathcart, Flanagan, Ferguson; McNair, S. Davis; C. Bradley(68′ Jones), Magennis(67′ Dallas), Thompson; Washington(82′ Charles). Allenatore: Ian Baraclough.

Arbitro: Aleksey Kulbakov (Bielorussia).

Ammoniti: 69′ Ballard(I); 88′ Malinov(B); 88′ Dallas(I); 90’+3′ Baraclough(I).

