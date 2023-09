Video/ Catanzaro Parma (risultato 0-5) gol e highlights. Ducali devastanti (Serie B, 17 settembre 2023)

VIDEO CATANZARO PARMA 0-5

Il big match al “Ceravolo” si chiude con una grande affermazione del Parma sul Catanzaro. Nel primo tempo, all’8′, il Catanzaro è stato vicino al vantaggio con Biasci, ma non è riuscito a girare la palla in rete da una posizione invitante su un assist di Vandeputte. Tuttavia, al primo affondo, è stato il Parma a trovare il vantaggio al 18′. C’è stato un bel triangolo tra Bonny e Man, con il romeno Man che è arrivato alla conclusione da posizione ravvicinata e ha superato Fulignati. Coulibaly è stato ammonito per un fallo su Vandeputte, ma al 25′, il Parma ha ottenuto un calcio di rigore per un fallo di Scognamillo su Bonny. Dal dischetto, Benedyczak non ha sbagliato e ha portato i ducali sul 2-0 al “Ceravolo”. Il doppio vantaggio ha dato ulteriore fiducia al Parma, e le accelerazioni di Denis Man hanno spaccato la difesa del Catanzaro. Il romeno ha sfiorato il terzo gol al 31′ e al 36′. La doppietta è arrivata invece per Benedyczak, che ha sfruttato un perfetto taglio di Coulibaly e ha segnato di nuovo contro Fulignati. Il Parma è andato al riposo con un vantaggio di tre gol.

All’inizio del secondo tempo, il Catanzaro ha effettuato cambi, inserendo Brignola per Sounas e Donnarumma per Biasci, mentre il Parma ha fatto entrare Hernani e Partipilo al posto di Benedyczak e Man. Al 2′, Partipilo, appena entrato, ha segnato il quarto gol sfruttando un grande assist di Sohm. Il Catanzaro ha cercato di reagire con tentativi di Pontisso, Brignola e Donnarumma tra il 7′ e l’11’. Il Parma ha effettuato un cambio, con Ansaldi che ha sostituito Coulibaly, mentre nel Catanzaro sono entrati Veroli e Pompetti al posto di Pontisso e Krajnc. L’ampio vantaggio del Parma ha reso la parte conclusiva della partita al “Ceravolo” meno combattuta, ma i ducali hanno comunque avuto l’opportunità di aumentare ulteriormente il punteggio. Al 39′, Antonio Colak ha segnato il quinto gol, festeggiando il suo compleanno, infilando Fulignati su un assist di Di Chiara. Il risultato finale è stato 5-0 per il Parma, che ha anche sfiorato il sesto gol con Circati e Sohm, mentre il Catanzaro è stato costretto ad arrendersi.

VIDEO CATANZARO PARMA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Vincenzo Vivarini non può che archiviare una disfatta per il suo Catanzaro: “Questa è la Serie B, quando si trova una squadra con le individualità sopra la media non devi sbagliare nulla. Noi avevamo preparato la partita per limitare le loro ripartenze, ma non siamo stati al loro livello. Ci doveva girare bene qualcosa in avvio, ma ci è mancata la finalizzazione, l’attenzione sui vertici loro, ma loro ci hanno semplicemente sovrastato. La cosa che voglio rivedere sono i tre gol che abbiamo preso quasi in fotocopia, in genere sono i gol che facciamo noi. Di sicuro c’è bisogno di rivedere qualcosa a livello difensivo. Siamo distrutti perché non siamo abituati a queste cose. Speriamo di ricambiare subito tutto quest’affetto con una prestazione degna sin dalla prossima”.

Fabio Pecchia è compiaciuto della grande prova del Parma: “Voglio fare i complimenti al pubblico di Catanzaro. Non mi era mai capitato che, dopo un risultato così ampio, di sentire applaudire la squadra avversaria. E’ segno di grande sportività e rispetto, per questo credo che un gesto del genere vada sottolineato per il grande valore che ha. Sono contento perché vincere è sempre bello, è un motivo di soddisfazione. Ma non ci facciamo ingannare dal tipo di gara, nella prima parte abbiamo sofferto, il Catanzaro voleva giocare e noi eravamo troppo morbidi. Poi la partita si è rotta e si è incanalata, non tutto è positivo. Ci portiamo a casa un grande risultato in un ambiente bellissimo. Voglio spendere una parola per Situm e mi dispiace per lui, per quello che è successo nel finale. Il Catanzaro palleggia bene, lo fa con qualità, noi abbiamo provato tante volte a pizzicare la palla e non ci siamo riusciti”.

