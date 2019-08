Video/ Cagliari-Fenerbahce (2-2): gol e highlights, i casteddu rimontano i turchi

Andiamo a vedere il video con i gol e gli highlights di Cagliari-Fenerbahce 2-2, amichevole che si è disputata in Turchia, al Sukru Saracoglu di Istanbul. Bel pareggio in rimonta da parte dei casteddu che nel primo tempo avevano particolarmente sofferto le iniziative degli avversari che si sono portati momentaneamente in vantaggio con i gol di Emre Belozoglu e Ozan che tra il 35′ e il 45′ hanno trafitto per due volte Cragno, evidenziando tutte le lacune palesate dalla retroguardia di Maran. Prova insufficiente per Radja Nainggolan che tornava a vestire la maglia del club sardo per la prima volta dopo 5 anni, il belga è ancora fuori forma e avrà bisogno di un po’ di tempo per ritrovare la condizione migliore, il Ninja è comunque determinato a conquistare la fiducia del mister e un posto da titolare ma dovrà rimboccarsi le maniche e lavorare a testa bassa, senza concedersi neanche il più piccolo sgarro come ai tempi della Roma e dell’Inter, anche perché gli anni passano e gli stravizi dopo una certa età si fanno sentire. Cagliari che ha comunque dimostrato di avere carattere da vendere, soprattutto nella ripresa, quando i casteddu sono riusciti ad annullare il doppio svantaggio con l’attaccante nordcoreano Han (uno dei tanti entrati nel corso della seconda frazione di gioco) e con il brasiliano Joao Pedro, a segno su calcio di rigore. Nel finale a salvare il risultato ci ha pensato Cragno con una parata da applausi su Ekici che aveva cercato il bersaglio grosso su punizione, uno dei migliori portieri dell’ultima Serie A è stato però costretto a uscire per un infortunio, questa è forse l’unica vera nota dolente della serata. Con gli uomini di Maran che sono usciti dal campo a testa alta, orgogliosi di aver tenuto testa a una squadra che vanta una lunga esperienza anche in campo internazionale e nelle coppe europee, a conferma che il Cagliari può essere una delle sorprese del campionato che comincerà il prossimo 25 agosto con i sardi alle prese con la neopromossa Brescia.

VIDEO CAGLIARI FENERBAHCE, HIGHLIGHTS

© RIPRODUZIONE RISERVATA