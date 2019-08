Diretta Cagliari Fenerbahce/ Risultato live: debutta Nainggolan? (amichevole)

Cagliari Fenerbahce, in diretta da Istanbul, è la prestigiosa partita amichevole che alle ore 20.00 italiane di questa sera, mercoledì 7 agosto 2019, i rossoblù sardi di Rolando Maran e del neo acquisto Nainggolan, giocheranno in casa del Fenerbahce, un test sicuramente di alto livello contro una delle storiche big del calcio turco. Cagliari Fenerbahce dunque potrà dare risposte importanti a Rolando Maran, che sta preparando la seconda stagione sulla panchina sarda: pochi mesi fa il Cagliari ha ottenuto una tranquilla salvezza, l’obiettivo sarà quello di ripetersi. I test di buon livello non sono mancati già in precedenza per i sardi, come la vittoria contro il Chievo oppure il pareggio contro il Leeds: oggi però sarà un ulteriore passo in avanti, anche dal punto di vista ambientale perché giocare a Istanbul contro il Fenerbahce non è mai facile, nemmeno in amichevole.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Fenerbahce non dovrebbe essere garantita da alcuna emittente e non si segnala nemmeno una diretta streaming video per questa nuova amichevole estiva della compagine sarda. Di conseguenza un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali sui social network del Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI FENERBAHCE

Parlando delle probabili formazioni per l’amichevole Cagliari Fenerbahce, dobbiamo fare alcune osservazioni interessanti. Intanto, due giorni dopo ci sarà un’altra amichevole contro il Catania, dunque Maran avrà l’occasione di testare tutta la rosa, ma è chiaro che fra le due questa è la sfida di maggiore spicco. In attesa di Radja Nainggolan, che solo l’altro ieri è tornato ad essere ufficialmente un giocatore del Cagliari, potremmo ipotizzare come undici di partenza la formazione con Cragno in porta, davanti a lui Mattiello, Klavan, Ceppitelli e Lykogiannis in una linea difensiva a quattro, poi Rog, Oliva e Ionita a centrocampo, infine l’attacco con Birsa trequartista alle spalle di Pavoletti e Joao Pedro.



