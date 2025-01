VIDEO CAGLIARI LECCE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Alla Unipol Domus il Cagliari cala il poker contro il Lecce vincendo in rimonta per 4 a 1. In avvio di primo tempo gli isolani cercano di capitalizzare intorno al 19′ con una giocata di Adopo, disinnescata dall’attento portiere Falcone, e Luperto non crea pericoli maggiori alla mezz’ora.

I pugliesi cominciano a farsi vedere con Krstovic al 32′, fermato da Caprile, ed i sardi falliscono un altro tentativo con Luperto al 34′ prima che il Lecce sblocchi il punteggio al 42′ con il gol firmato da Pierotti, su un lancio sporcato di Morente. Nel secondo tempo i Salentini devono fare mea culpa al 47′ quando Krstovic non sfrutta una chance molto più che interessante garantitagli da Helgason. Nel finale i Lupi pagano caro gli errore commessi in fase offensiva a cominciare dal pareggio rossoblu siglato da Gaetano, su assist di Deiola, al 60′.

Ci pensa Luperto, con una deviazione su corner di Marin, a completare la rimonta con la rete del sorpasso al 65′. Le cose si complicano ulteriormente per gli uomini di mister Giampaolo dal 73′ quando il VAR aiuta il direttore di gara a modificare l’ammonizione di Rebic in un cartellino rosso per un entrata pericolosa e Zortea allunga il distacco con l’aiuto di Augello all’80’. E’ il gol di Obert, assistito pure lui da Marin, a mettere il punto esclamativo sulla prestazione della squadra allenata da mister Nicola.

VIDEO CAGLIARI LECCE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS

