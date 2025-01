DIRETTA CAGLIARI LECCE, SI LOTTA PER NON RETROCEDERE

Sfida salvezza è forse il termine più indicato per definire la diretta Cagliari Lecce di domenica 19 gennaio 2025 delle ore 15:00. Presso la Unipol Domus di Cagliari i sardi cercheranno di avere la meglio sui pugliesi così da scavalcarli in classifica con l’obiettivo di abbandonare al più presto possibile la zona retrocessione, dato che al momento occupano il diciottesimo posto con altrettanti punti guadagnati. Gli uomini di mister Davide Nicola hanno ottenuto una vittoria ed un pareggio, contro il Milan, nel nuovo anno e non hanno intenzione di subire battute d’arresto.

I giallorossi però non rimarranno certo con le mani in mano pronti a ricoprire il ruolo di vittima sacrificale dei rossoblu considerando il fatto che si trovano in tredicesima posizione con venti punti. La distanza che li separa dagli isolani è quindi davvero esigua, rischiando oltrettutto di venire scavalcati in graduatoria per poi sgomitare al fine di uscire dalla zona più calda della classifica. Analogamente al Cagliari, pure il Lecce ha ottenuto gli stessi risultati nel 2025 vincendo ad esempio lo scorso weekend in trasferta contro l’Empoli e nemmeno i salentini vogliono rallentare.

DIRETTA CAGLIARI LECCE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Il metodo che possiamo indicare per vedere live la diretta Cagliari Lecce è quello di sfruttare il servizio streaming di Dazn oppure di Sky Go. Le due applicazioni garantiranno la visione del match che sarà disponibile anche in televisione per gli iscritti ad entrambe sul canale Zona Dazn 215.

CAGLIARI LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Possiamo notare che tutti e due i tecnici impiegheranno la difesa a quattro nelle probabili formazioni della diretta Cagliari Lecce. I rossoblu di mister Nicola si dovrebbero presentare impiegando il 4-2-3-1 con Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Obert, Makoumbou, Adopo, Zortea, Viola, Felici e Piccoli. I giallorossi di mister Giampaolo, sempre privo di Banda, Berisha, Gallo, Gaspar, Gonzalez e Rafia, utilizzeranno invece il modulo 4-3-3 con Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu, Coulibaly, Pierret, Helgason, Pierotti, Krstovic e Morente.

DIRETTA CAGLIARI LECCE, LE QUOTE

Le quote indicate da bookmakers come ad esempio Sisal paiono sorridere ad una sola delle due formazioni impegnate nella diretta Cagliari Lecce. I rossoblu sembrano infatti in vantaggio, almeno secondo questo pronostico, visto che il loro successo viene quotato a 1.90 mentre i giallorossi dovranno sudare parecchio per avere ragione degli avversari di giornata se il 2 viene pagato a 4.00. Un risultato da non escludere è invece il pareggio con l’x a 3.25.