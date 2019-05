Video/ Cagliari-Udinese (1-2): highlights, vittoria in rimonta per Tudor (Serie A)

Video Cagliari-Udinese 1-2: gol e highlights della partita valevole per la 38^ giornata di Serie A 2018-19 che si è giocata alla Sardegna Arena. Con le due squadre già aritmeticamente salve, l’incontro si è trasformato in una sorta di amichevole di fine stagione, in ogni caso i padroni di casa ci tenevano a chiudere il campionato con un successo davanti al loro pubblico. Ricordiamo che se la squadra di Rolando Maran ha raggiunto la permanenza nella massima categoria lo deve anche e soprattutto all’ottimo rendimento interno con 30 punti, frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte (le ultime 2 arrivate quando ormai i casteddu erano al sicuro). Dal canto loro i friulani per il secondo anno consecutivo sono stati trascinati fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione da Igor Tudor, che a questo punto meriterebbe la riconferma sulla panchina anche come gesto di gratitudine per aver messo al sicuro la squadra della famiglia Pozzo, garantendole la 25^ partecipazione consecutiva in Serie A.

VIDEO CAGLIARI-UDINESE, LA CRONACA

Primo tempo appannaggio dei padroni di casa che vanno a segno con il solito Pavoletti – sedicesimo gol in campionato, l’undicesimo di testa per il centravanti che diventa così il secondo miglior marcatore italiano assieme a Caputo e Petagna, solo Quagliarella ha segnato di più – bravo a saltare più in alto di tutti e a trafiggere Musso. Gli ospiti provano a reagire con Badu che sfiora il pari ma non trova la porta. Nella ripresa l’Udinese cambia marcia, Pussetto si vede annullare il gol dal VAR per un fuorigioco che dal vivo era sfuggito al guardalinee, Ter Avest scheggia il palo a portiere battuto. L’1-1 arriva nella maniera più inaspettata, con un cross di Hallfredsson calibrato talmente male da diventare un tiro beffardo anche per Cragno, che in questa stagione si è rivelato uno dei migliori estremi difensori in circolazione. Gli uomini di Tudor completano la rimonta con De Maio che a venti minuti dal novantesimo ribalta il punteggio e consente ai suoi di mettere la freccia. Nel recupero, quando l’arbitro Volpi aveva già il fischietto in bocca, Joao Pedro si ritrova tra i piedi all’altezza del dischetto la palla del 2-2: il brasiliano sbaglia clamorosamente un rigore in movimento e grazia gli avversari che possono così salutare il terzo successo consecutivo.

