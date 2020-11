Video/ Carpi Triestina (2-2): highlights e gol. Pari turbolento al Cabassi (Serie C)

Dando un’occhiata al video con gli highlights e i gol di Carpi Triestina 2-2 si nota chiaramente come le due squadre non si siano di certo risparmiate nel match valevole per la 13^ giornata di Serie C girone B e abbiano giocato per vincere. Invece alla fine è arrivato un pareggio che scontenta tutti e impedisce alle due squadre di avvicinarsi ai vertici della classifica. Al Cabassi i padroni di casa si affacciano in avanti con Biasci e Carletti che sbagliano il tap-in davanti a Offredi, gli ospiti a differenza degli avversari non sprecano che gli si presenta al quarto d’ora quando Gozzi con una grossa ingenuità tocca il pallone con il braccio staccato dal resto del corpo. L’arbitro – il signor Natilla della sezione di Molfetta – non esita un istante a indicare il dischetto con Lodi che dagli undici metri trafigge Pozzi e porta in vantaggio gli alabardati. Non passano nemmeno dieci minuti e il direttore di gara assegna un altro penalty, questa volta agli uomini di Pochesci per il fallo di Giorico. Ci pensa Biasci a pareggiare i conti e a ristabilire l’equilibrio sul terreno di gioco. Prima dell’intervallo il numero 28 si ritrova tra i piedi la palla della doppietta ma l’estremo difensore giuliano non si fa battere una seconda volta e salva il risultato. A inizio ripresa si aziona improvvisamente un idrante che allaga una piccola porzione di campo, al di là di questo piccolo fuoriprogramma i ritmi sono molto elevati e gli animi si surriscaldano quando viene annullato al Carpi il 2 a 1 di Bellini per un fuorigioco millimetrico di Maurizi che aveva partecipato all’azione. La rabbia dei biancorossi aumenta a dismisura quando invece viene convalidata la rete di Tartaglia che riporta avanti la Triestina, al termine di una mischia furibonda dove succede praticamente di tutto tra colpi proibiti e tocchi sospetti. In contropiede Giorico e Mensah non riescono a dare il colpo di grazia ai carpigiani che poi si rimettono in carreggiata grazie a Giovannini che si fa ampiamente perdonare dopo aver favorito la ripartenza degli uomini di Gautieri che poteva essere letale per i suoi. Carletti potrebbe addirittura regalare la vittoria all’ex-tecnico di Fondi e Ternana ma colpisce malissimo la sfera davanti alla porta praticamente sguarnita. Carpi e Triestina si spartiscono la posta in palio e rientrano entrambe negli spogliatoi con parecchi rimpianti per non aver saputo strappare i tre punti al termine di un’autentica battaglia.