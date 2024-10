VIDEO CASERTANA CAVESE (1-0), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Casertana Cavese, gol e highlights: basta un lampo di Bianchi prima del tramonto del match per decidere il derby campano tra due formazioni reduci da altrettanti KO nel precedente turno e alla ricerca di punti per allontanarsi dalla zona play-out del girone C della Serie C. Infatti, in una gara comunque molto divertente e caratterizzata da tante occasioni da rete e ben tre legni, è servita la zampata di uno dei subentrati dalla panchina per spezzare un equilibrio che stava incanalando la contesa verso un pari tutto sommato giusto ma che sarebbe servito poco ai ragazzi di Manuel Iori come pure a quello di Raffaele Di Napoli.

Primo tempo scoppiettante con due traverse in 15′ (Fella per gli aquilotti, poi Paglino) e i biancoblù che si facevano preferire, rendendosi pericolosi con Marranzino e Sorrentino, prima del nuovo palo colto da Loreto su colpo di testa. Nella ripresa gli ospiti in forcing sfioravano ancora il vantaggio con Fella e un’incursione di Badje, poi Marranzino si vedeva negare il vantaggio da Bianchi, centrato in pieno dal pallone (72′). Poco dopo sarà proprio Bianchi a regalare i tre punti ai suoi con un bel sinistro in una delle poche chance rossoblù del secondo tempo. Gli ospiti meriterebbero pure il pari ma Citarella e Loreto andavano solamente vicini al gol: la vittoria rilancia così la Casertana che sale a quota 11 e supera proprio gli avversari, fermi a 10 punti in 14esima posizione.

VIDEO CASERTANA CAVESE (1-0), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

CASERTANA: Zanellati, Fabbri, Kontek, Gatti, Falasca, Collodel (dal 35′ st Proia), Deli (dal 14′ st Bakayoko), Carretta (dal 35′ st Bacchetti), Matese (dal 20′ st Bianchi), Paglino, Iuliano (dal 20′ st Satriano). A disposizione: Pareiko, Asencio, Heinz, Mancini, Rocca, Salomaa, Vilardi. Allenatore: Manuel Iori.

CAVESE: Boffelli, Rizzo (dal 44′ st Diarrassouba), Peretti, Loreto, Maffei, Konate (dal 24′ st Citarella), Pezzella, Marranzino, Badje, Fella, Sorrentino (dal 24′ st Vigliotti). A disposizione: Lamberti, Fornito, Barba, Barone, Di Somma, Marchisano, Quattrocchi, Saio, Tropea, Vitale. Allenatore: Raffaele Di Napoli.

Ammoniti: Paglino (Cas), Collodel (Cas), Bakayoko (Cas), Konate (Cav), Rizzo (Cav), Vigliotti (Cav).

Reti: 32′ st Bianchi (Cas).