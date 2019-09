Video/ Carrarese Pistoiese (2-1): highlights e gol, la decide Maccarone (Serie C)

È arrivato il momento di dare un’occhiata al video con i gol e gli highlights di Carrarese Pistoiese. Inizio di match durissimo per i padroni di casa, che dopo 3′ devono fare a meno di Pasciuti per infortunio, sostituito da Cardoselli. E al 5′ si ritrovano sotto per un calcio di rigore che viene trasformato da Falcone. Gli orange sfiorano immediatamente il raddoppio con una conclusione di Gucci che scheggia il palo, poi i marmiferi provano a scuotersi con un paio di conclusioni dalla distanza di Valente, che non hanno per fortuna. Ancora un infortunio per Baldini che al 26′ deve sostituire forzatamente anche Bentivegna, prende il suo posto Caccavallo che al 38′ impegna Pisseri. Il portiere della Pistoiese al 43′ si esibisce nella sua migliore parata, opponendosi a un tentativo ravvicinato di Cardoselli. Dopo l’intervallo Baldini schiera una Carrarese a trazione anteriore, con Tavano e Maccarone a cercare un vantaggio che infatti si concretizza, con i marmiferi capaci di ribaltare il risultato proseguendo nell’azione offensiva prodotta nel finale di primo tempo. Il pareggio lo firma Tavano al 10′, trasformando un calcio di rigore sanzionato per l’atterramento in area di Damiani. Arriva poi il raddoppio di Maccarone al 28′, sfruttando un break di Foresti bravo ad approfittare di una dormita della difesa orange, con la Pistoiese che deve ringraziare il suo portiere Pisseri per aver evitato un passivo più pesante. Poi Forte blinda la porta della Carrarese su un colpo di testa di Moracchioli e i padroni di casa mandano in porto la vittoria per 2-1.

TABELLINO CARRARESE PISTOIESE

CARRARESE (4-3-3): Forte; Ciancio, Murolo, Mignanelli, Tedeschi; Foresta, Damiani, Pasciuti (Cardoselli al 3’pt); Valente (Manneh dal 41′ st), Infantino (Tavano al 1’st), Bentivegna (Caccavallo al 27′; pt Maccarone 1′ st). A disposizione: Pulidori, Conson, Calderini, Badan, Mezzoni. Allenatore: Baldini.

PISTOIESE (4-3-3): Pisseri; Terigi, Dametto, Ferrarini, Llamas; Vitiello (Bordin 1’st), Valiani (Cerretelli 37′ st), Bortoletti; Gucci (Morachioli al 18′ pt. Viti 37′ st), Falcone, Stijepovic (Spinozzi al 14’pt). A disposizione: Toselli, Salvalaggio, Mazzarani, Tartaglione, Spadoni, Tempesti, Capellini. Allenatore: Pancaro.

ARBITRO: Sig. Alberto Santoro di Messina coadiuvato da Maninetti di Lovere e Lattanzi di Milano.

RETI: Falcone (r) 6′ pt., Tavano (r) 11 st., Maccarone 29′ st,

AMMONITI: Valente, Foresta, Spinozzi, Viti,

NOTE: Angoli 13-3 (5-3). Recupero 5′, 2′

