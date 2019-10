Video/ Catania-Bari (0-0): highlights, nessun gol al Massimino (Serie C)

Non ci sono gol nel video con gli highlights di Catania-Bari 0-0, la partita disputata ieri al Massimino si è conclusa con un pareggio a reti bianche tra le due formazioni che si sono dunque spartite la posta in palio. I galletti di Vincenzo Vivarini rallentano la loro corsa ai vertici della classifica (attualmente guidata dalla Reggina capolista del girone C di Serie C), gli etnei di Cristiano Lucarelli non riescono proprio a risalire la china nonostante il recente cambio di allenatore. Gara condizionata dalla pioggia che non ha concesso un attimo di tregua ai giocatori in campo, con il terreno visibilmente appesantito dalla tanta acqua caduta dal cielo e che ha reso problematico lo sviluppo delle manovre e delle trame. Nel primo tempo le emozioni non sono mancate, sia i padroni di casa che gli ospiti sono andati più volte a un passo dal gol con il Catania che recrimina per la grande occasione sprecata da Mazzarani che spedisce il pallone a lato a pochi passi dalla porta. Il Bari prova a reagire con Antenucci che non è in giornata di grazia e lo si vede, l’ex-attaccante della SPAL non riesce proprio a lasciare il segno sul match e i suoi pochi tentativi di gonfiare a rete vanno miseramente a vuoto. Nella ripresa la stanchezza – complice la pioggia persistente – prende il sopravvento sui calciatori e i ritmi si abbassano sensibilmente, Mazzarani segna ma se vede annullare il gol per una posizione di fuorigioco segnalata dall’assistente di Marchetti. La girandola dei cambi non sortisce alcun effetto sull’inerzia della gara che termina con un nulla di fatto, e forse è pure giusto così visto che nel complesso non c’è stata una squadra nettamente più forte dell’altra, e venendo a mancare l’episodio che di solito decide partite simili… CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DI CATANIA-BARI 0-0 (da elevensports.it)

VIDEO CATANIA-BARI 0-0, IL TABELLINO

CATANIA-BARI 0-0

CATANIA (3-5-2): Furlan; Mbende, Biagianti, Silvestri; Calapai, Lodi (71′ Barisic), Welbeck, Dall’Oglio (70′ Rizzo), Pinto (82′ Marchese); Mazzarani, Di Piazza. All. Cristiano Lucarelli.

BARI (3-5-2): Frattali; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Berra, Awua (90′ Terrani), Schiavone, Scavone (15′ Folorunsho), Costa (73′ Floriano); Antenucci (73′ Ferrari), Simeri (90′ Neglia). All. Vincenzo Vivarini.

ARBITRO: Matteo Marchetti (sez. di Ostia Lido).

AMMONITI: Berra (B), Costa (B), Folorunsho (B), Silvestri (C) Schiavone (B).

RECUPERO: 1′ pt e 3′ st.



