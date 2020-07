Video/ Catania V. Francavilla (3-2): highlights e gol. Passano gli etnei! (Serie C)

Il video con gli highlights e i gol di Catania Virtus Francavilla 3-2 ci mostra il successo in rimonta – una costante di questo strano calcio post-Covid – della squadra allenata da Cristiano Lucarelli che accede così al secondo turno dei play-off di Serie C. Gli etnei devono ancora conoscere il loro prossimo avversario. Sconfitta amara per gli uomini di Trocini che nel corso della prima frazione di gioco si erano portati sul 2 a 0 grazie alle conclusioni vincenti di Pérez e Vàzquez, quest’ultimo si farà poi espellere nel corso della partita per somma di ammonizioni, rimediando il secondo cartellino giallo per una simulazione francamente evitabile. Al Massimino si presentano sul terreno di gioco dopo oltre quattro mesi di stop due formazioni molto appesantite la cui tenuta nell’arco dei novanta minuti era un’incognita assoluta. Non è un caso che gli ospiti, partiti a razzo, siano poi crollati alla distanza favorendo il ritorno dei padroni di casa che invece hanno saputo gestirsi decisamente meglio, arrivando alle fasi conclusive del match con ancora qualche goccia di benzina nei serbatoi, a differenza degli avversari che in inferiorità numerica non hanno più saputo combinare nulla di buono in mezzo al campo. Le reti del Catania portano le firme di Biondi, Curcio (su calcio di rigore) e Pinto che nel recupero condanna la Virtus Francavilla alla resa incondizionata. A dire il vero al Catania sarebbe bastato anche un pareggio per qualificarsi al turno successivo, in virtù del miglior piazzamento in classifica, quindi anche un 2-2 poteva andare bene a mister Lucarelli e ai suoi che tra pochi giorni torneranno in azione, mentre per i giocatori di Trocini arriva il rompete le righe. Per la cronaca, poco prima dell’intervallo un black-out ha lasciato al buio lo stadio per qualche minuto, un fuori-programma durato qualche minuto, il guasto agli impianti di illuminazione è stato prontamente risolto e così si è potuto garantire il regolare proseguimento della gara.

IL TABELLINO

CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA 3-2 (1-2)

CATANIA (4-2-3-1): Martinez; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Salandria, Vicente (71′ Welbeck); Capanni (71′ Barisic), Curcio (86′ Biagianti), Biondi (78′ Mazzarani); Curiale (78′ Beleck). All. Cristiano Lucarelli.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Poluzzi; Delvino, Marino (69′ Castorani), Caporale; Di Cosmo (84′ Setola), Risolo (62′ Marozzi), Zenuni, Mastropietro (84′ Ekuban), Nunzella (69′ Gallo); Pérez, Vàzquez. All. Bruno Trocini.

ARBITRO: Matteo Marchetti (sez. di Ostia Lido).

AMMONITI: Pinto (C), Mastropietro (F), Welbeck (C).

ESPULSO: 66′ Vàzquez (F) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 3′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 11′ Pérez (F), 20′ Vàzquez (F), 27′ Biondi (C), 56′ rig. Curcio (C), 90’+3′ Pinto (C).

VIDEO CATANIA VIRTUS FRANCAVILLA, HIGHLIGHTS E GOL





