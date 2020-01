Video/ Cavese Reggina (3-0): highlights e gol. Primo scivolone per gli amaranto!

Il video con gli highlights e i gol di Cavese Reggina 3–0 ci mostra la grande impresa compiuta dagli uomini di Campilongo, non potremmo definirla altrimenti visto che gli amaranto nel girone d’andata non avevano mai perso, chiudendo il 2019 con un bottino di 49 punti che gli ha consentito di dominare il girone C di Serie C con 10 lunghezze di vantaggio sulle più immediate inseguitrici. Ma il nuovo anno è cominciato nel peggiore dei modi per gli uomini di Toscano che a inizio gara graziano gli avversari con Corazza che prima non approfitta del malinteso tra Kucich e Matino che si scontrano tra di loro e poi si fa murare dal portiere triestino che nella circostanza si infortuna ed è costretto a lasciare il posto al giovane D’Andrea che si mette in evidenza con una serie di belle parate quando il risultato era già consolidato. Perché nel frattempo la Cavese era andata a segno per ben tre volte con Matera, Di Roberto (dal dischetto) e Spaltro che condannano la capolista alla prima battuta d’arresto stagionale. Vedremo se questo KO si rivelerà soltanto un incidente di percorso nella risalita verso la Serie B, frutto di qualche eccesso di troppo durante la lunga sosta natalizia, in ogni caso il patron Gallo non baderà a spese nella sessione invernale di mercato per rinforzare ulteriormente una delle rose migliori del campionato, costruita apposta per il salto di categoria. Ma oggi è stata la maggior determinazione e la voglia di vincere dei giocatori della Cavese a fare la differenza.

IL TABELLINO

CAVESE-REGGINA 3-0 (1-0)

CAVESE (4-4-1-1): Kucich (17′ D’Andrea); Matino (80′ Marzupio), Rocchi, Marzorati, Polito; Spalto, Matera, Castagna (70′ Bulevardi), Sainz Maza (79′ De Rosa); Russotto; Di Roberto (70′ Favasuli). All. Salvatore Campilongo.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Rolando (60′ Sarao), De Rose, Bianchi (67′ Sounas), Bresciani (46′ Liotti); Rivas (46′ Bellomo); Reginaldo (46′ Denis), Corazza. All. Domenico Toscano.

ARBITRO: Christian Cudini (sez. di Fermo).

AMMONITI: Polito (C), Loiacono (R), Bertoncini (R), Bellomo (R).

RECUPERO: 3′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 11′ Matera (C), 52′ rig. Di Roberto (C), 57′ Spaltro (C).

