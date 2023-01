Video/ Cerignola Monopoli (1-3) gol e highlights: Starita trascinatore! (Serie C)

VIDEO CERIGNOLA MONOPOLI (1-3): LA PARTITA

Audace Cerignola e Monopoli danno vita ad un bel match ma allo stadio “Monterisi” i Gabbiani calano il tris e stendono l’Audace Cerignola nel posticipo della ventiquattresima giornata del girone C di Serie C. La squadra di mister Pancaro coglie il secondo successo consecutivo grazie ad un ottimo primo tempo. Nonostante due tentativi dei padroni di casa nei primi minuti, infatti, il Monopoli prende in mano le redini del gioco e colleziona occasioni. Prima Piccinni colpisce di testa senza inquadrare lo specchio della porta e, poi, è il palo a salvare l’Audace Cerignola sulla straordinaria rovesciata di Starita. Ma è solo il preludio al vantaggio perché nel giro di 20 minuti il Monopoli scappa: prima Starita trasforma un penalty decretato dall’arbitro per l’atterramento di Giannotti, poi è nuovamente il numero 7 a gonfiare la rete dopo un assist di Manzari. Nella ripresa il neo entrato D’Ausilio accorcia le distanze per i padroni di casa e, pochi minuti più tardi, l’Audace potrebbe anche trovare il pareggio. L’arbitro Arena assegna il secondo calcio di rigore di giornata ma Malcore si lascia ipnotizzare da uno straordinario Vettorel. Gol sbagliato e gol subìto, la “legge del calcio” non tradisce: al 70’ Manzari sigla il definitivo tris del Monopoli.

La squadra di mister Pancaro torna, quindi, in piena zona play-off nel girone C. I Gabbiani volano a quota 34 punti, uno in meno dell’Audace Cerignola grazie alla straordinaria prestazione di Ernesto Starita, autentico trascinatore dei suoi. Da sottolineare anche la prova dell’estremo difensore Thomas Vettorel che, oltre a parare un calcio di rigore, ha sventato altre occasioni dell’Audace Cerignola. Per i padroni di casa di mister Pazienza, invece, occorrerà ritrovare al più presto una adeguata solidità difensiva visti i sette gol incassati tra il match odierno e la sfida della settimana scorsa contro il Catanzaro.

VIDEO CERIGNOLA MONOPOLI (1-3): IL TABELLINO

AUDACE CERIGNOLA: Saracco, Achik, Blondett (dal 1′ st D’Andrea), Capomaggio, Coccia, Langella, Ligi, Malcore (dal 36′ st Samele), Sainz-Maza (dal 1′ st D’Ausilio), Righetti (dal 1′ st Tascone), Ruggiero (dal 36′ st Botta). A disposizione: Fares, Trezza, Allegrini, Bianco, Botta, Giofre, Gonnelli, Inguscio, Mengani, Neglia, Russo. Allenatore: Pazienza

MONOPOLI: Vettorel, Bizzotto, De Santis, Giannotti (dal 32′ st Rolando), Hamlili (dal 38′ st Radicchio), Manzari (dal 33′ st Fella), Mule, Piccinni (dal 22′ st Bussaglia), Starita (dal 38′ st Corti), Vassallo, Viteritti. A disposizione: Avogadri, Di Benedetto, Falbo, Pinto. Allenatore: Pancaro

Reti: al 16′ st D’Ausilio M. (Audace Cerignola) al 26′ pt Starita E. (Monopoli) , al 39′ pt Starita E. (Monopoli) , al 25′ st Manzari G. (Monopoli) .

Ammonizioni: al 42′ pt Sainz-Maza (Audace Cerignola), al 11′ st Capomaggio (Audace Cerignola) al 28′ st De Santis (Monopoli).

