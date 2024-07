VIDEO CERIMONIA DI APERTURA OLIMPIADI 2024 CANCELLATO?

Ora anche il video cerimonia di apertura Olimpiadi Parigi 2024 è un caso: a dimostrarlo anche il fatto che il filmato ufficiale sia sparito dall’account ufficiale dei Giochi olimpici, mentre quella di Londra 2012, tra quelli che i telespettatori hanno elogiato sui social, è ancora online.

Le segnalazioni sono cominciate nel pomeriggio di sabato: gli utenti sui social hanno condiviso lo screenshot del filmato dell’organizzazione in cui si vede una schermata “vuota” con la didascalia «questo video non è disponibile», nel frattempo lo show è sparito anche dal canale YouTube, nonostante gli altri eventi precedenti e successivi siano regolarmente coperti, così come le versioni integrali delle altre cerimonie, da Londra 2012 a Rio 2016, fino a Pechino 2022, ma persino Nagano 1998 è disponibile.

Inizialmente non è stata fornita una ragione di quanto accaduto, del resto le ultime ore sono state particolarmente intense, visto che il direttore artistico si è dovuto difendere dalle accuse di aver realizzato una parodia blasfema dell’Ultima Cena.

LA SPIEGAZIONE DEL COMITATO OLIMPICO INTERNAZIONALE

Anche il proprietario di Tesla e SpaceX, Elon Musk, spesso criticato per le sue convinzioni conservatrici, ha scritto sul social di sua proprietà, X (ex Twitter), che lo spettacolo era «estremamente irrispettoso nei confronti dei cristiani». La notizia della rimozione del video cerimonia di apertura Olimpiadi Parigi 2024 dal canale YouTube del Comitato Olimpico Internazionale è stata rilanciata anche dai politici, ma il CIO ha spiegato che il motivo non è legato alle accuse di blasfemia.

«Abbiamo mantenuto i diritti digitali solo per alcuni mercati mondiali», ha dichiarato il CIO a Le Figaro, spiegando che non dispone dei diritti digitali in Europa e nel Regno Unito, tra gli altri, quindi le immagini che mostrano i siti o i loghi ufficiali delle Olimpiadi «sono geo-bloccate per questi mercati, il che spiega perché i video non possono essere visti». Il CIO ha precisato, quindi, che il video «non è stato rimosso».

A tal proposito il quotidiano francese precisa di aver verificato che in quali Paesi è possibile vedere il video della cerimonia su YouTube: solo in quelli africani, tra cui Costa d’Avorio, Benin, Namibia, Repubblica Democratica del Congo ed Etiopia. Il video non è disponibile nemmeno in Nord, Centro e Sud America, Asia, Oceania, Nord Africa e Sud Africa.