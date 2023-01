Video/ Cesena Rimini (1-0) gol e highlights: Prestia man of the match (Serie C)

Non è mai scorso buon sangue tra Cesena e Rimini, ogni volta che queste due squadre si affrontano gli animi in campo si surriscaldano fin troppo facilmente. Ne sa qualcosa l’arbitro Perri che ha diretto il derby romagnolo nella 21^ giornata di Serie C girone B, dal primo al novantesimo si aveva la sensazione che da un momento all’altro sarebbe potuta scoppiare una rissa, ogni pretesto era buono per litigare e arrivare quasi alle mani, fortunatamente non è successo nulla perché sia i padroni di casa che gli ospiti erano consapevoli che non serviva a nessuno buttarla in caciara. Soprattutto i biancorossi avevano paura di perdere dopo aver concesso i tre punti nella gara d’andata, ma ai ragazzi di Gaburro non è bastato essere prudenti per evitare l’ottava sconfitta in campionato. A una manciata di minuti dal novantesimo la girata in acrobazia di Prestia sulla punizione battuta da Chiarello non ha lasciato scampo al povero Galeotti che in precedenza aveva compiuto i salti mortali per negare la gioia del gol a Corazza e impedirgli di salire a quota 14 nella classifica dei marcatori, oltre a sventare l’autogol di Tanasa che nel tentativo di intercettare il cross di Zecca stava per segnare nella porta sbagliata.

Santini non ha saputo però approfittare della battuta a vuoto di Corazza per agganciarlo in testa alla graduatoria riservata ai migliori cannonieri. Prestazione opaca da parte del numero 29 che solamente nel secondo tempo è andato vicino al bersaglio grosso trovando l’opposizione di Tozzo che gli dice di no ed evita di concedergli il corner anche grazie alla svista del direttore di gara che non si accorge del tocco e assegna la rimessa dal fondo alla formazione allenata da Toscano. L’occasione più grande ce l’ha avuta sicuramente Vano che nelle fasi iniziali del match si è mangiato un gol grosso come una casa: partito sul filo del fuorigioco, il numero 99 si è presentato davanti al portiere avversario scavalcandolo con un pallonetto che termina di un soffio sopra la traversa. Anche Gabbianelli avrà faticato a prendere sonno stanotte ripensando alla chance non sfruttata nel migliore dei modi al 75’ con un tiro potente ma troppo centrale per impensierire l’estremo difensore locale. Che non ha mai abbassato la guardia e ha dato un contributo fondamentale alla vittoria numero 12 del Cesena che continua così a frequentare i quartieri alti della classifica.

VIDEO CESENA RIMINI 1-0, IL TABELLINO

CESENA-RIMINI 1-0 (0-0)

CESENA (3-5-2): Tozzo; Ciofi, Prestia, Mercadante; Zecca (65’ Adamo), Brambilla, De Rose, Bianchi (81’ Chiarello), Calderoni (81’ Coccolo); Corazza, Ferrante (66’ S. Shpendi). All. Domenico Toscano.

RIMINI (4-3-3): Galeotti; Tofanari (90’+2’ Laverone), Allievi, Panelli, Regini (90’+2’ Piscitella); Delcarro, Tanasa (88’ Eyango), G. Rossetti (88’ Sereni); Gabbianelli, Santini, Vano (58’ M. Rossetti). All. Marco Gaburro.

ARBITRO: Mario Perri (Sez. di Roma Uno).

AMMONITI: 6’ De Rose (C), 7’ Rossetti (R), 13’ Vano (R), 83’ Regini (R).

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 84’ Prestia (C).

