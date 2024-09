VIDEO CESENA SASSUOLO PRIMAVERA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Centro Sportivo Romagna Centro il Sassuolo Primavera vince in trasferta per 3 a 2 contro i pari età del Cesena U20 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i neroverdi iniziano molto bene la partita riuscendo presto a prenderne in mano il controllo soprattutto grazie alla rete del vantaggio siglata già al 13′ da Knezovic, bravo ad insaccare la sfera con una conclusione dalla distanza.

I minuti passano ed i bianconeri reagiscono al meglio trovando infatti il gol del pareggio al 35′ per merito del colpo di testa vincente di Pitti, ottimamente supportato da Castorri, e ribaltano quindi la situazione al 45’+1′ con la rete firmata nel recupero da Perini. In avvio di secondo tempo lo stesso Perini manca un’altra occasione, e la doppietta, al 51′ e sul fronte opposto è invece Moriano a farsi vedere per i suoi, venendo contenuto in corner al 53′.

Nemmeno il suo compagno Vedovati combina di meglio per battere Veliaj invece al 58′. Nel finale i giovani del Sassuolo ripristinano la parità al 67′ con il gol di Minta e, dopo la sortita offensiva di Parlato del 73′, invertono le sorti a proprio favore al 76′ con il gol realizzato da Daldum. Al 90’+6′ il tiro-cross di Tosku impatta contro il palo venendo anche intercettato sulla linea da Scacchetti.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gavini, proveniente dalla sezione di Aprilia, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Dolce al 18′ da un lato, Weiss al 24′, Macchioni al 46′ e Corradini all’84’ dall’altro. I tre punti conquistati lontano da casa in questo terzo turno di campionato permettono al Sassuolo U20 di raggiungere quota 8 nella classifica della Primavera 1 mentre il Cesena U20 non si muove e viene scavalcato, rimanendo fermo con i suoi 6 punti.

