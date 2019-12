Video/ Cittadella Entella (1-3): highlights e gol. Capodanno sereno per Boscaglia

Il video con i gol e gli highlights di Cittadella Entella 1-3 evidenzia come la squadra di Boscaglia sia tra le realtà più solide di questo campionato di Serie B arrivato al giro di boa. Al termine del girone d’andata i liguri si trovano infatti al quarto posto in classifica, niente male per una neopromossa – anche se il Pordenone ha fatto ancora meglio e si trova in seconda posizione che a fine anno significherebbe promozione diretta in Serie A. Con gli stessi punti della squadra di Venturato che pochi mesi fa aveva sfiorato l’ingresso nella massima categoria arrendendosi solamente al Verona nell’atto finale dei play-off. La sfida del Tombolato si sblocca al quarto d’ora del primo tempo quando Paleari sbaglia il rinvio regalando il pallone agli avversari, Frare completa la frittata trascinandosi il pallone nella sua porta, vantaggio rocambolesco per gli ospiti che insistono con l’ex di giornata, Schenetti, che vuole procurare un dispiacere ai suoi vecchi compagni di squadra, mentre dall’altra parte Diaw e D’Urso perdono l’attimo graziando Contini. Nella ripresa il raddoppio di Chiosa sull’imbucata di Toscano sembra porre fini ai giochi ma a ridosso del novantesimo Proia accorcia le distanze e rimette in partita i giochi. Si tratterà però di un fuoco di paglia perché all’inizio del recupero De Luca, tra i migliori in campo, riporta l’Entella a +2 garantendo al mister e ai tifosi un finale di partita tranquillo e senza batticuori. Oltre a un capodanno tranquillo e festoso.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di uno dei protagonisti, Marco Chiosa: “Sono davvero felice di far parte di un gruppo così pieno di entusiasmo, era importante ritrovare i tre punti dopo il pareggio nel derby con lo Spezia. Voglio ringraziare i tifosi che ci hanno seguiti fin qui, siamo davvero contenti di aver regalato loro una grande soddisfazione. Lo cercavo da tempo questo gol e ci tengo a dedicarlo a mio nonno che purtroppo è venuto a mancare qualche settimana fa. Marcare Diaw è stato molto impegnativo, per fortuna anche grazie all’aiuto dei miei compagni sono riuscito a tenerlo lontano dalla porta. Ora pensiamo solo alle vacanze, ce le siamo meritate, poi da metà gennaio si ricomincerà a fare sul serio. Il nostro obiettivo rimane quello di fare il maggior numero di punti e raggiungere la salvezza il prima possibile, se poi dovesse scapparci qualcos’altro ben venga”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI CITTADELLA ENTELLA 1-3 (da legab.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA