Video/ Cittadella Livorno (1-0): highlights e gol. Ai granata basta Proia

Il video con i gol e gli highlights di Cittadella-Livorno 1-0 contiene le immagini salienti della partita valevole per la decima giornata di Serie B 2019-2020. Tra le mura amiche del Tombolato arriva un successo sofferto ma prezioso per gli uomini di Venturato che si portano a soli due punti di distanza dalla vetta (in attesa del Benevento che affronterà la Cremonese) e consolidano la loro presenza in zona play-off. L’euforia per la vittoria nel derby toscano contro il Pisa sembra già svanita per i labronici che nel giro di pochi giorni sono costretti a tornare con i piedi per terra e ad affrontare la dura realtà: per gli uomini di Breda sarà difficilissimo lottare per obiettivi diversi dalla salvezza. Gara che soprattutto nel primo tempo non ha offerto particolari spunti di interesse, entrambe le squadre impostavano la manovra senza troppa convinzione e di conseguenza si sono viste pochissime occasioni. Nella ripresa qualche emozione in più arriva da Vita che calcia addosso a Zima, da Paleari che con un miracolo chiude lo specchio della porta a Braken, da Gonnelli che scheggia il palo sugli sviluppi di un calcio di punizione. Ma soprattutto da Proia che a poco più di dieci minuti dal novantesimo firma quello che poi si rivelerà il gol decisivo con un grande stacco da terra e un colpo di testa imperiale. Proia protagonista nel bene e nel male visto che esagera nei festeggiamenti e si fa ammonire per la seconda volta, lasciando i suoi in dieci. Con l’uomo in più il Livorno attacca a testa bassa ma Paleari è insuperabile e mantiene la porta inviolata fino al triplice fischio di Minelli.

LE DICHIARAZIONI

Il capitano del Cittadella, Davide Adorni, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il successo dei suoi compagni: “Cosa dirò a Proia negli spogliatoi? Sicuramente è stato bravo a far gol e gli farò i complimenti per questo, poi però ha commesso una grossa ingenuità facendosi cacciare via pur sapendo che era già ammonito e doveva stare molto attento a non prendere il secondo giallo, e glielo faremo sicuramente notare perché non ripeta più lo stesso errore in futuro. Per il resto abbiamo dimostrato di essere una vera squadra che sa stare in campo e soffrire per novanta minuti, non era facile battere una squadra in fiducia come il Livorno che ha creato diverse occasioni, siamo veramente orgogliosi del risultato ottenuto. Godiamoci questa vittoria, poi penseremo a preparare nei minimi dettagli la prossima sfida con il Frosinone cercando di recuperare un po’ di energie che ci serviranno più avanti. Dopo il KO con il Cosenza ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che così non andava, non potevamo farci abbattere così facilmente dalle sconfitte e ci siamo rimboccati le maniche, stiamo risalendo lentamente la china e vogliamo rimanere a lungo lì in alto”.

