VIDEO CLIP UFFICIALE “QUANDO TI MANCA IL FIATO” DI GIANLUCA GRIGNANI/ Canzone Sanremo 2023

VIDEO CLIP DELLA CANZONE “QUANDO TI MANCA IL FIATO” DI GIANLUCA GRIGNANI, SANREMO 2023

Gianluca Grignani, al suo sesto anno come partecipante in gara a Sanremo 2023, ha voluto mettere in musica la sua lettera dedicata al padre.

Una canzone molto intima, nella quale però musicalmente emerge il lato rock del cantante. Grignani ha fatto parlare di sè, per le sue esibizioni, soprattutto quella della serata di giovedì durante la quale ha interrotto il brano per alcuni problemi tecnici. Non è mancata poi la frecciatina dedicata a Blanco: “A cinquant’anni ho imparato come si fa, a vent’anni avrei reagito diversamente“.

SANREMO 2023/ Il grande inganno del Festival della Matrix del pensiero unico

E non è mancato neanche il fatto di voler stupire, anche con il look firmato da John Richmond, con il “No War“, scritto sul retro della camicia chegianl passerà sicuramente alla storia. Quando ti manca il fiato è ora disponibile per l’ascolto sulle piattaforme digitali, ed il video ufficiale è su Youtube.

PAGELLE SANREMO 2023, FINALE: I VOTI/ Il verdetto banale di un Festival "sottotono"

VIDEO CLIP UFFICIALE “QUANDO TI MANCA IL FIATO” CANZONE DI GIANLUCA GRIGNANI A SANREMO 2023

Il video clip ufficiale di “Quando ti manca il fiato“, è una perfetta rappresentazione del testo, il protagonista infatti è Grignani che si alterna nelle immagini con la testa immersa nell’acqua, mentre canta sotto la pioggia o da solo nel buio della notte. Le scene di questo video sottolineano a pieno il testo e ne valorizzano ogni parola.

Definito già commovente dai suoi fan sui social, questo pezzo di Gianluca Grignani rappresenta sicuramente un ritorno molto apprezzato, specialmente dopo i problemi passati negli ultimi anni alle prese con le dipendenze da alcol e droga. Quasi un grido liberatorio del cantante che invia un messaggio, a quell’uomo che non è stato presente nella sua vita ma che: “Era il mio eroe quando mi sorrideva“.

Classifica Spotify Sanremo 2023/ Il vincitore? Marco Mengoni "solo" terzo. E Lazza...

RIVEDI IL VIDEO CLIP UFFICIALE DELLA CANZONE “QUANDO TI MANCA IL FIATO” DI GIANLUCA GRIGNANI A SANREMO 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA