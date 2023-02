VIDEO CLIP UFFICIALE “UN BEL VIAGGIO” DEGLI ARTICOLO 31/ Canzone Sanremo 2023

VIDEO CLIP UFFICIALE DELLA CANZONE “UN BEL VIAGGIO” DEGLI ARTICOLO 31, SANREMO 2023

L’esibizione a Sanremo 2023 degli Articolo 31, ha segnato soprattutto la ripresa di un rapporto di amicizia che è passato attraverso varie difficoltà. Come sottolinea la canzone presentata “Un bel viaggio” corredata dal video clip ufficiale, uscito il 9 febbraio, che vuole essere un tributo anche nei confronti dell’arte in generale.

Il sodalizio tra J-Ax e Dj-Jad è tornato alla ribalta non solo musicalmente ma anche umanamente. “Una storia tutta italiana” di due persone che si perdono e poi si ritrovano come se nulla fosse cambiato, e tornano coi ricordi alle atmosfere di periferia, rivisitate in chiave moderna, che hanno fatto da sfondo ai loro primi passi nel panorama dell hip-hop milanese anni 90.

VIDEO “UN BEL VIAGGIO” CANZONE DEGLI ARTICOLO 31: “NON VOLEVAMO CRESCERE”

Il video clip ufficiale di “Un bel viaggio” degli Articolo 31” è già un successo accolto dai fan storici del duo come “un sogno che si avvera”, per molti commovente sia nelle immagini che nelle parole che ripercorrono le tappe più importanti di un’amicizia che il tempo non è riuscito a cambiare neanche dopo una lunga pausa di rottura.

La video clip ufficiale Un bel viaggio inizia ambientata nel teatro Giorgio Gaber di Milano, nel quale i due cantano accompagnati dall’orchestra. Nel frattempo seguono immagini di vita quotidiana, la storia due due ragazzi, interpretati da attori che rappresentano appunto gli Articolo 31 all’epoca della loro prima collaborazione ed amicizia. Passando per i vari progetti, e sogni realizzati arrivano alla separazione e poi alla riconciliazione una volta cresciuti, ognuno col proprio percorso ma rimasti le stesse persone genuine di una volta. “Non volevamo crescere” dice la canzone, ma alla fine tutta la storia è “Un bel viaggio“.

