Video/ Conegliano Novara (3-0) highlights: Egonu trascina le Pantere (Volley)

Finisce con un netto 3-0 uno dei classici del volley femminile, Conegliano Novara, di cui nel video ammireremo gli highlights. Nella gara valevole per la 3^ giornata di Serie A1 femminile di volley, a conquistare il successo è l’Imeco, trascinata da una super Paola Egonu. Per Conegliano si tratta della vittoria numero 68 di fila, con le Pantere che non perdono una partita da dicembre 2019. Novara, nonostante i buoni parziali giocati deve arrendersi alla superiorità complessiva delle padrone di casa, come dimostra il video degli highlights. Andiamo a rivivere le emozioni del match.

Il primo set si apre con Conegliano che prova da subito a prendere le distanze portandosi sul 2-0. Novara prova inizialmente a reagire, ma l’Imeco riesce a portarsi sul 22-16. Nonostante la rimonta sfiorata, partita dal 22-16 e arrivata fino al 23-21. Il primo parziale si chiude 25-22. Il secondo set appare più equilibrato, con Novara che prova a fare la voce grossa e riportare il match in parità. Dopo una serie di punti alternati, Novara ha due set point che non vengono sfruttati e Conegliano si porta sul 2-0, chiudendo il parziale con il risultato di 30-28. Nell’ultimo set, Novara prova a reagire e prova a prendere il largo nelle prime battute portandosi sul 3-7. Conegliano rimonta e torna in vantaggio e va sul 24-23. L’errore in battuta di Chirichella da il punto numero 25 alle Pantere e la conseguente vittoria per 3-0.

VIDEO CONEGLIANO NOVARA 3-0: LE STATISTICHE

Andiamo a dare uno sguardo alle statistiche della partita che hanno visto il successo delle Pantere di Conegliano su Novara. La migliore in campo è stata Paola Egonu, con 25 punti realizzati. Vera e propria trascinatrice delle Pantere. L’azzurra ha messo a segno anche 2 aces, portando a buon fine il 43% degli attacchi. Egonu si dimostra ancora una volta la vera trascinatrice di Conegliano, capace di mettere in fila ben 68 successi consecutivi.

Guardando in casa Novara, tanta fatica per Ebrar Karakurt. L’opposta turca si sta ancora ambientando nel campionato italiano, e in questa gara non è riuscita a contenere la furia messa in campo da Conegliano. Prestazione piuttosto opaca per lei. Infatti sono solo 5 gli attacchi portati a buon fine. Inoltre, Karakurt è stata murata in tre occasioni, con molti attacchi sporcati diverse volte dai muri avversari. Chiude quindi la sua gara con solo il 20% di efficacia in attacco.

VIDEO CONEGLIANO NOVARA 3-0: IL TABELLINO

RISULTATI SET: 25-22, 30-28, 25-23.

CONEGLIANO: Caravello (L), Plummer, Courtney, Butigan, De Kruijf, Folie, Omoruyi, De Gennaro (L), Vuchkova, Frosini, Gennari, Wolosz, Egonu, Bardaro. All. Santarelli.

NOVARA: Imperiali (L), Herbots, Montibeller, Battistoni, Fersino (L), Bosetti, Chirichella, Hancock, Bonifacio, Washington, Costantini, D’Odorico, Daalderop, Karakurt. All. Lavarini.

VIDEO CONEGLIANO NOVARA 3-0





