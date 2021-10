Diretta Conegliano Novara/ Streaming video Rai: pantere sempre imbattibili? Serie A1

DIRETTA CONEGLIANO NOVARA: BIG MATCH PER LA SERIE A1

Conegliano Novara, in diretta dal Pala Verde di Villorba, è la partita di volley femminile in programma oggi giovedi 21 ottobre 2021: fischio d’inizio fissato per le ore 20.30. Siamo dunque solo alla terza giornata del campionato della Serie A1 di volley femminile e subito in avvio di stagione e si presenta il big match tra Conegliano e Novara, le due grandi della prima serie italiana e due dei migliori club d’Europa e del mondo.

DIRETTA/ Busto Arsizio Perugia (risultato 3-0) streaming video tv: vince Busto!

Che pure vantano una storia straordinaria, specie negli ultimi anni: nelle ultime stagione le pantere e le azzurre si sono contese un po’ tutti i principali trofei, nazionali e internazionali, e solo poche settimane fa ore sono venute a contesa per la Supercoppa italiana, poi vinta dalla squadra veneta con il risultato di 3-1. È dunque match dalla lunga e prestigiosa tradizione quello che si pone davanti, tra due squadre agguerrite e pronte anche quest’anno a fare la parte del leone: sarà sfida assolutamente imperdibile.

Diretta/ Trento Cuneo (risultato finale 2-3): San Bernardo domina il tie-break

DIRETTA CONEGLIANO NOVARA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI VOLLEY

La diretta tv di Conegliano Novara sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), essendo la partita selezionata in questo turno per la trasmissione in chiaro. Questo di conseguenza significa che sarà disponibile anche la diretta streaming video accessibile a tutti tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA CONEGLIANO NOVARA: RISULTATI E CONTESTO

Impazienti di dare il via alla diretta tra Conegliano e Novara, ennesima puntata si uno scontro ormai diventato atavico e sempre emozionante, andiamo a vedere come le due squadre pure approdano a questa terza giornata del campionato della Serie A1. Partendo dalle padrone di casa, abbiamo già accennato per le venete un avvio di stagione eccezionale con la conquista della Supercoppa italiana, primo trofeo messo in carica. Da qui le ragazze di coach Santarelli non hanno mai messo il piede in fallo, e vincendo nei primi due turni di campionato contro Vallefoglia e Roma (senza cedere alcun parziale) hanno pure raggiunto quota 67 vittorie di fila fin qui realizzate.

Diretta/ Verona Perugia (risultato finale 1-3): veneti coraggiosi ma passa la Sir!

Pure la Igor di Mister Lavarini non ha affatto deluso. Messa alle spalle l’occasione di fare propria la Supercoppa contro le storiche rivali, le azzurre pure in campionato hanno ben debuttato, punendo sempre con un nettissimo 3-0 sia Firenze che Casalmaggiore. Le piemontesi dunque si avvicinano al big match di questa sera in coneglianochissà che all’Agil volley riesca finalmente l’impresa di fermare l’Imoco. O davvero le pantere sono ancora insuperabili?



© RIPRODUZIONE RISERVATA