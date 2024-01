Video/ Costa d’Avorio Nigeria (0-1) gol e highlights: rigore di Ekong! (Coppa d’Africa, 18 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI COSTA D’AVORIO NIGERIA: LA SINTESI

Allo Stade Olympique Alassane Ouattara di Abidjan la Nigeria supera la Costa d’Avorio per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli uomini allenati dal commissario tecnico Peseiro si affacciano pericolosamente in zona offensiva subito al 7′ con il napoletano Victor Osimhen, impreciso nel calciare di poco alto sopra la traversa, così come poi al 9′ con il milanista Chukwueze, pescato tuttavia in fuorigioco. I padroni di casa guidati da mister Gasset non rimangono comunque a guardare e tentano di proporsi in avanti al 9′ con uno spunto di Kouame ma il tiro dell’attaccante della Fiorentina è stato parato da Nwabili.

I minuti scorrono sul cronometro e gli Elefanti insistono fallendo una buona opportunità con un missile dalla distanza di Seko Fofana respinto in maniera provvidenziale dall’estremo difensore avversario introno al 31′. Nel secondo tempo le Super Aquile ricominciano alla grande la ripresa riuscendo infatti a passare in vantaggio al 55′ grazie alla rete messa a segno dal capitano Troost-Ekong, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso su segnalazione del VAR per fallo di Ola Aina nei confronti di Victor Osimhen. Nell’ultima parte dell’incontro il solito Osimhen sfiora il raddoppio al 62′ e sul fronte opposto Seko Fofana non combina di meglio al 73′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro algerino Mustapha Ghorbal ha estratto il cartellino giallo un’unica volta per ammonire solamente Nwabili tra le file della Nigeria. I tre punti conquistati in questo secondo turno della competizione continentale permettono alla Nigeria di salire a quota 4 nella classifica del girone A della Coppa d’Africa 2024 scavalcando i diretti rivali di giornata della Costa d’Avorio, rimasti appunto fermi a 3 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI COSTA D’AVORIO NIGERIA: IL TABELLINO

Costa d’Avorio-Nigeria 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 55′ RIG. Troost-Ekong(N).

COSTA D’AVORIO (3-1-4-2) – Y. Fofana, Ndicka, Diomande, Konan(80′ Diakite), S.Fofana, Aurier(67′ Singo), Sangarè, Kessiè, Kouame(67′ Bamba), Boga(67′ Pepe), Krasso(84′ Konate). Commissario tecnico: Jean-Louis Gasset.

NIGERIA (4-2-3-1) – Nwabili, Ola Aina, Ajayi, Troost-Ekong, Zaidou(80′ Omeruo), Onyeka, Bassey, Lookman(79′ Osayi-Samuel), Iwobi, Chukwueze(72′ Simon), Osimhen(88′ Onuachu). Commissario tecnico: José Peseiro.

Arbitro: Mustapha Ghorbal (Algeria).

Ammoniti: 90’+2′ Nwabili(N).

