Video/ Cremonese Torino (1-2) gol e highlights: Radonjic spacca la partita (Serie A)

VIDEO CREMONESE TORINO (1-2): I GRANATA VOLANO!

La Cremonese continua a raccogliere complimenti ma di fare punti non se ne parla. Terza sconfitta in tre gare per i grigiorossi che nel giorno dell’esordio stagionale allo Zini – dopo 26 anni l’impianto, ammodernato, torna a ospitare una partita di Serie A – perdono 1-2 e lasciano la vittoria al Torino. Partenza da sogno, invece, per i granata che con due vittorie e un pareggio si sono garantiti le posizioni di vertice della classifica, a braccetto con le big. La perdita di Belotti è stata già pienamente metabolizzata, grazie alle idee di Jurić e all’innesto di Radonjic che nel campionato italiano può fare la differenza e sbocciare definitivamente dopo aver fatto intravedere lampi della sua classe con le maglie di Olympique Marsiglia ed Hertha Berlino.

Il serbo corona la sua prestazione maiuscola con il secondo gol stagionale – dopo quello in Coppa Italia – che è valso il raddoppio per gli ospiti. In precedenza era stato Bianchetti a buttarla dentro la porta sbagliata nel tentativo di intercettare il traversone di Vlašić, beffando il povero Radu che ha cercato in tutti i modi di tenere a galla i suoi. Gli uomini di Alvini non rinunciano a giocare e producono anche diversi pericoli dalle parti di Vanja, ma solamente a 10 minuti dal novantesimo arriva la rete di Sernicola che riapre la partita e ridà un po’ di speranza ai padroni di casa. Finale di sofferenza per gli ospiti che devono fronteggiare gli ultimi assalti disperati degli avversari, ma l’inesperienza e qualche ingenuità di troppo impedisce alla neopromossa di acciuffare il pareggio. E tra qualche giorno, nel turno infrasettimanale, si andrà a fare visita all’Inter.

VIDEO CREMONESE TORINO 1-2, LE DICHIARAZIONI

Raramente abbiamo visto Ivan Jurić così raggiante nel post-gara: “Mi complimento con la Cremonese per il bel gioco espresso in queste prime tre gare, non merita di essere in fondo alla classifica, ci ha reso la vita difficile soprattutto negli ultimi minuti. Eppure, nonostante un avversario così vivace e pericoloso che gioca sempre in verticale, siamo riusciti a segnare due gol e a creare tantissime occasioni nell’arco dei novanta minuti. Peccato solamente non aver saputo chiudere definitivamente la partita prima del novantesimo, abbiamo commesso tanti errori individuali che hanno ridato coraggio ai grigiorossi, sono sicuro che andranno lontano con questo atteggiamento così propositivo. Con la Lazio non siamo riusciti a sbloccarci perché è una squadra che fa tanto possesso palla e corre tantissimo, quella di oggi è stata sicuramente una partita più aperta, più pazza, con molti più spazi”. Massimiliano Alvini mastica amaro, ancora una volta: “Il Torino ha giocato meglio di noi, quindi la sconfitta è meritata. Abbiamo provato a sfidarli sul loro terreno ma la maggior esperienza e bravura tecnica dei granata è stata determinante. Sicuramente non ci è mancata la voglia di attaccare e giocarcela a viso aperto, dobbiamo imparare a essere più scaltri negli episodi decisivi, bisogna ricordare che affrontiamo squadre abituate a giocare in Serie A da anni mentre noi ci stiamo affacciando solamente adesso alla massima categoria. In occasione dei gol subìti sono stati commessi degli errori che vanno corretti affinché non si ripetano più, non a certi livelli. La delusione più grossa è non aver regalato la vittoria ai nostri tifosi, nel giorno dell’esordio casalingo”.

VIDEO CREMONESE TORINO 1-2, IL TABELLINO

CREMONESE-TORINO 1-2 (0-1)

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu (85’ Quagliata), Bianchetti, Vásquez; Báez (62’ Sernicola), Pickel (69’ Ascacíbar), Escalante (85’ Ciofani), Valeri; Zanimacchia (62’ Buonaiuto); Okereke, Dessers. All. Massimiliano Alvini.

TORINO (3-4-2-1): V. Milinković-Savić; Schuurs, Buongiorno (69’ Djidji), Rodríguez; Vlašić, Ricci, Linetty, Aina (56’ Vojvoda); Singo, Radonjic (85’ Lukić); Sanabria (85’ Pellegri). All. Ivan Jurić.

ARBITRO: Paolo Valeri (Sez. di Roma 2).

AMMONITI: 54’ Aina (T), 64’ Buongiorno (T), 81’ Linetty (T).

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 17’ aut. Bianchetti (T), 65’ Radonjic (T), 80’ Sernicola (C).

