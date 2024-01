Video/ Egitto RD Congo (7-8 dcr) gol e highlights: Mpasi-Nzau per il pass ai quarti! (28 gennaio 2024)

Video Egitto RD Congoche vede scendere in campo le due squadre per gli ottavi di finale. Tra le primissime occasioni c’è il corpo di testa tentato da Fathi che è poco potente e termina tra le braccia del portiere. Poco dopo va vicinissimo al gol Hegazi che non riesce a sfruttare la buona posizione per spedire la palla in rete. Egitto che dopo un primo momento di controllo subisce il gol del vantaggio con la rete realizzata da Elia che non perdona. Il vantaggio del Congo dura soltanto fino a fine primo tempo con la rete dagli 11 m realizzata da Mohamed che non sbaglia calciando benissimo portando la gara sul 1-1. Le due squadre vanno in pareggio all’intervallo dopo 45 minuti di gioco.

Secondo tempo della sfida tra Egitto e RD Congo vuoi che si apre con un cambio. Dentro Hamdi. Ben tre ammonizioni nel corso del secondo tempo tutte per la squadra egiziana. Una è la più importante in quanto Hamdi, già ammonito nel corso dei secondi 45, ad inizio primo tempo supplementare si becca un altro cartellino e finisce anzitempo la sua partita. Tra le azioni migliori da segnalare nel secondo tempo il tentativo aereo da parte del difensore Mbemba che finisce sul fondo. Il quadro delle ammonizioni viene chiuso da Fathi e Ateya. Ai supplementari giallo per l’ex calciatore del Celta Vigo Bongonda. Dopo i calci di rigore vittoria per il Congo. Decisivo l’errore i Gabaski e rete di Mpasi-Nzau, e Congo che passa ai quarti di finale.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS EGITTO RD CONGO: IL TABELLINO

EGITTO: Gabaski (Portiere), Hany M., Abdelmonem M., Hegazy A., El Fotouh A. (dal 1′ st Hamdi M.), Ateya M. (dal 38′ st Hamada M.), Elneny M. (dal 7′ sts Mohanad Lasheen), Zizo (dal 45′ st Fathi M.), Fathi H. (dal 10′ pts Kamal O.), Mostafa Mohamed, Trezeguet (dal 38′ st Marmoush O.). A disposizione: Al Shenawy A. (Portiere), Gabr A., Kahraba, Koka, Sobhi M. (Portiere), Yasser Ibrahim Allenatore: Vitoria R..

DR CONGO: Mpasi-Nzau L. (Portiere), Kalulu G., Mbemba Ch., Batubinsika D. (dal 20′ st Inonga H.), Masuaku A., Bongonda T., Moutoussamy S., Pickel C. (dal 34′ st Tshibola A.), Elia M. (dal 15’+2 pts Diangana G.), Bakambu C. (dal 20′ st Banza S.), Wissa Y. (dal 43′ st Silas). A disposizione: Bayeye B. J., Bertaud D. (Portiere), Bushiri R., Kayembe J., Mayele F., Mfulu O., Siadi B. (Portiere) Allenatore: Desabre S..

Reti: al 45’+1 pt Mostafa Mohamed (Egitto) al 37′ pt Elia M. (DR Congo) .

Ammonizioni: al 13′ st Fathi H. (Egitto), al 21′ st Hamdi M. (Egitto), al 35′ st Ateya M. (Egitto) al 45′ pt Batubinsika D. (DR Congo), al 12′ pts Bongonda T. (DR Congo), al 10′ sts Mbemba Ch. (DR Congo).

Espulsioni: al 7′ pts Hamdi M. (Egitto).

