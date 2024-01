DIRETTA/ Egitto RD Congo video streaming tv: è un incrocio tabù per i Lepoardi (CAF, 28 gennaio 2024)

DIRETTA EGITTO RD CONGO: I TESTA A TESTA

Studiando i precedenti nella diretta di Egitto RD Congo possiamo notare che gli incroci sono otto, con un bilancio che pende decisamente dalla parte dei Faraoni: abbiamo infatti sei vittorie dell’Egitto e due pareggi, dunque la Repubblica Democratica del Congo non ha mai battuto l’avversaria di oggi. Abbiamo anche tre incroci in Coppa d’Africa: l’ultimo cinque anni fa nel corso della fase a gironi, l’Egitto si era imposto per 2-0 grazie ai gol di Ahmed El Mohamady e Mohamed Salah. Le altre due partite in Coppa d’Africa sono un 1-0 per i Faraoni ancora nel girone, nel lontano 1970, e poi soprattutto i quarti del 2006: l’Egitto avrebbe vinto quell’anno il primo di tre titoli continentali consecutivi.

Quel giorno aveva battuto la Repubblica Democratica del Congo con un netto 4-1: a segno già nel primo tempo Ahmed Hassan (rigore) e Hossam Hassan, nel recupero della prima frazione un autogol di Abdelzaher El Saka aveva riaperto la gara ma poi Emad Meteb aveva fatto tris per l’Egitto, che aveva definitivamente sbrigato la pratica a un minuto dal 90’ con la doppietta di Hassan. L’ultimo pareggio strappato dai Leopardi all’Egitto è invece uno 0-0 in un’amichevole andata in scena nel marzo 2012. (agg. di Claudio Franceschini)

EGITTO RD CONGO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire la Coppa d’Africa 2024 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Egitto DR Congo sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

EGITTO RD CONGO: LA NOTTE DEI FARAONI?

Egitto RD Congo, in diretta domenica 28 gennaio 2024 alle ore 21.00 presso lo Stade Laurent Pokou di San Pedro, sarà una sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa. Il percorso di Egitto e Congo nella corrente edizione della Coppa d’Africa in Costa d’Avorio prosegue, con le due squadre che si scontrano negli ottavi di finale a San Pedro. L’Egitto, privo di Salah a causa di un infortunio, ha concluso la fase a gironi al secondo posto nel Gruppo B, preceduto da Capo Verde (pareggio nell’ultimo incontro) e seguito da Ghana e Mozambico.

L’Egitto ha registrato tre pareggi nella fase a gironi, non riuscendo ancora a conquistare la prima vittoria in questa edizione del torneo continentale. Situazione analoga per la Repubblica Democratica del Congo, che ha chiuso al secondo posto nel Gruppo F dietro al Marocco dopo l’ultimo pari con la Tanzania. I tre pareggi hanno garantito a entrambe le squadre l’accesso alla fase a eliminazione diretta, superando Zambia e Tanzania nella classifica del girone.

PROBABILI FORMAZIONI EGITTO RD CONGO

Le probabili formazioni della diretta Egitto RD Congo, match che andrà in scena allo Stade Laurent Pokou di San Pedro. Per l’Egitto, Rui Vitoria schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: El-Shenawy; Zizo, Hegazi, Hany, Abdelmonem; Aboul-Fetouh, Fathi, Attia; Mohamed, Ashour, Marmoush. Risponderà la Repubblica Democratica del Congo allenata da Sebastien Desabre con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Mpasi-Nzau; Kalulu, Mbemba, Batubinsika, Masuaku; Pickel, Moutoussaumy; Silas, Kakuta, Wissa; Mayele.

EGITTO DR CONGO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Egitto RD Congo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa d’Africa. La vittoria dell’Egitto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.85, mentre l’eventuale successo della Repubblica Democratica del Congo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











