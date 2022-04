Video/ Eintracht Barcellona (1-1) gol e highlights: Xavi si salva con i cambi!

Il Barcellona resta il grande favorito per la vittoria dell’Europa League, anche dopo l’1-1 in casa dell’Eintracht Francoforte che nell’andata dei quarti di finale ha dato certamente molto filo da torcere ai blaugrana che hanno ballato pericolosamente in difesa, soprattutto nella prima ora di gioco. Gli uomini di Glasner si presentano in campo senza nessun timore reverenziale e mettono subito in difficoltà la retroguardia ospite con la prima conclusione di Kostic che chiama al dovere Ter Stegen, mentre Sow sciupa la splendida giocata di Lindstrøm sbagliando un rigore in movimento. Un errore che potrebbe pesare tantissimo in ottica qualificazione. Come se non avesse già abbastanza problemi, Xavi perde Piqué che si infortuna alla caviglia scivolando sul terreno di gioco, sostituzione obbligata per i catalani con l’ingresso di Lenglet. Prima dell’intervallo l’arbitro Jovanovic assegna un calcio di rigore per l’intervento di Busquets su Tuta. Il VAR scagiona il centrocampista spagnolo che tocca prima il pallone e poi l’avversario, così il direttore di gara è costretto a tornare sui suoi passi tra le proteste dei tifosi tedeschi che già pregustavano il tiro vincente dagli undici metri. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI EINTRACHT BARCELLONA 1-1

Risultati Europa League/ Diretta gol live score: il Braga batte i Rangers

L’inizio della ripresa sorride comunque all’Eintracht che sblocca la contesa grazie al destro da fuori di Knauff che non lascia scampo a Ter Stegen, sugli sviluppi di un calcio d’angolo nessun giocatore del Barcellona si preoccupa di marcare il numero 36 di Glasner che ha tutto il tempo e lo spazio per coordinarsi e battezzare l’angolino destro della porta blaugrana. Xavi, che già nella sua lunga carriera da calciatore aveva dimostrato di avere un’intelligenza tattica fuori dal comune, azzecca i cambi gettando nella mischia Dembélé e de Jong. Saranno proprio loro due a manovrare l’azione che porterà al gol pareggio con la firma di Ferran Torres che deve solo finalizzare lo splendido lavoro dei subentrati. Dopo aver sofferto per oltre un’ora, gli ospiti rischiano addirittura di vincerla perché i padroni di casa nel frattempo sono rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione di Tuta il quale, già ammonito, falcia Pedri togliendogli addirittura lo scarpino. Sta di fatto che giovedì prossimo, al Camp Nou, sarà il club catalano ad avere il coltello dalla parte del manico.

Diretta/ West Ham Lione (risultato finale 1-1): Ndombele risponde a Bowen!

VIDEO EINTRACHT BARCELLONA 1-1, IL TABELLINO

EINTRACHT-BARCELLONA 1-1 (0-0)

EINTRACHT (3-4-3): Trapp; Tuta, Hinteregger, N’Dicka; Knauff, Jakic (90’ Rode), Sow, Kostic; Lindstrøm (73’ Hauge), Borré (89’ Ache), Kamada (80’ Almamy Touré). All. Oliver Glasner.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Piqué (24’ Lenglet), Eric Garcia, Jordi Alba; Pedri, Busquets, Gavi (62’ F. de Jong); Adama Traoré (62’ Dembélé), Aubameyang, Ferran Torres. All. Xavi Hernandez.

ARBITRO: Srdjan Jovanovic (SRB).

AMMONITI: 45’+2’ Kostic (E), 61’ Tuta (E), 82’ Jakic (E).

ESPULSO: 78’ Tuta (E) per somma di ammonizioni.

Diretta/ Braga Rangers (risultato finale 1-0): decide Abel Ruiz nel primo tempo!

RECUPERO: 3’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 48’ Knauff (E), 66’ Ferran Torres (B).











© RIPRODUZIONE RISERVATA