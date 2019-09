Video/ Empoli Cittadella (1-0): highlights e gol. Basta La Gumina (Serie B)

Empoli ha battuto quindi di misura la compagine ospite che non ha assolutamente demeritato. Siamo solo all’inizio di un campionato che si preannuncia molto equilibrato vista la buona qualità delle protagoniste. L’ Empoli batte di misura il Cittadella grazie ad un rigore nella prima frazione realizzato da La Gumina. Gara molto combattuta con il Cittadella che ha tenuto bene il campo contro una delle candidate alla promozione in serie A. Andiamo a scoprire le statistiche della gara per capire meglio l’andamento del match. Il Cittadella ha messo insieme ben 442 passaggi contro i 422 dei toscani. Partita poco fallosa come dimostrano i soli 10 contrasti dei padroni di casa contro il nulla del Cittadella. Cittadella che ha puntato tutto sulle fasce scodellando 30 cross che però non hanno trovato lo spunto vincente. L’ha battuto quindi di misura la compagine ospite che non ha assolutamente demeritato. Siamo solo all’inizio di un campionato che si preannuncia molto equilibrato vista la buona qualità delle protagoniste.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match vinto contro il Cittadella, il tecnico dell’Empoli Cristian Bucchi ha analizzato la vittoria dei toscani contro l’Ascoli. Queste le dichiarazioni riportate dal portale tuttomercatoweb: “Non meritavamo di pareggiare per quanto fatto nel primo tempo e anche per quanto visto un po’ più avanti. Noi in questo momento siamo quelli che aspettano l’avversario nel momento cruciale, dobbiamo diventare quelli che prendono l’avversario. Il dialogo con Brignoli? Noi proviamo delle uscite, e siccome aveva provato 5-6 palloni tutti su Romagnoli gli ho chiesto di cambiare la giocata – ammette Bucchi -. All’inizio non ha capito, poi fortunatamente sì. Dobbiamo trovare maggior minutaggio possibile, poi ovviamente ci sono momenti in cui soffri come a Crotone perché hanno approcciato meglio di noi. Dobbiamo essere più sbarazzini, più sicuri e più vogliosi. Fisicamente stiamo migliorando e ci conosciamo sempre di più”. Le parole di mister Venturato in conferenza stampa, prima della gara, avevano fatto capire la difficoltà del match: “Affronteremo una squadra scesa dalla Serie A, è stata ricostruita con giocatori eccellenti, con alcune conferme altrettanto eccellenti. Non penso alla partita di martedì, penso solo all’Empoli, affrontiamo una delle favorite alla vittoria finale del campionato. La strada da percorrere è ancora lunga e ci sono tante partite da giocarci. Sotto l’aspetto della qualità delle giocate ci dobbiamo porre ulteriori obiettivi di crescita, la base deve rimanere la quantità e l’intensità dell’ultima partita”.

