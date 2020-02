Video/ Entella Crotone (risultato finale 1-2): highlights e gol. Pitagorici corsari

Nel video con gli highlights e i gol di Entella Crotone 1-2 la prima cosa che si nota è l’assenza di pubblico: al Comunale di Chiavari, infatti, l’anticipo della 26^ giornata di Serie B si è disputato a porte chiuse per evitare assembramenti di persone nelle zone colpite dall’epidemia di coronavirus che sta mettendo in ginocchio il Nord Italia. Senza il supporto dei tifosi per gli uomini di Boscaglia è stato un po’ come giocare in campo neutro ed è venuto così a mancare il fattore campo che aveva permesso ai liguri di conquistare 22 dei 35 punti totalizzati finora in campionato. Una volta incassato il gol di Armenteros nelle fasi iniziali de match, i padroni di casa chiamano più volte al dovere Cordaz che in un paio di occasioni ferma De Luca con Schenetti e Dezi che invece peccano di precisione e non riescono a inquadrare la porta. Dall’altra parte non c’è grande intesa tra Messias e Simy anche se l’attaccante nigeriano troverà – grazie a Molina, autore di due assist – il modo di segnare il suo dodicesimo gol in campionato agganciando Galano al secondo posto nella classifica dei marcatori. La rete del numero 25 consente ai pitagorici di mettere in cassaforte i tre punti rendendo completamente inutile il colpo di testa di Pellizzer a pochi secondi dal triplice fischio dell’arbitro Aureliano, che qualche minuto prima aveva indicato la via degli spogliatoi a Mazzitelli: due cartellini gialli uno dietro l’altro per il numero 36 che lascia i suoi in inferiorità numerica. Per l’Entella si tratta del terzo KO interno, il secondo consecutivo dopo quello clamoroso di sabato scorso contro il Benevento dominatore del torneo. La squadra di Stroppa sale momentaneamente al secondo posto agganciando il Frosinone che tra poco farà visita alla Salernitana.

IL TABELLINO

ENTELLA-CROTONE 1-2 (0-1)

ENTELLA (4-3-1-2): Contini; De Col (25’ Crialese), Coppolaro (80’ Toscano), Pellizzer, Sala; Mazzitelli, Settembrini, Dezi; Schenetti; Morra (65’ Mancosu), De Luca. All. Roberto Boscaglia

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Cuomo; Gerbo (66’ Mazzotta), Benali, Barberis, Messias (87’ Gomelt), Molina; Armenteros (73’ Crociata), Simy. All. Giovanni Stroppa.

ARBITRO: Gianluca Aureliano (sez. di Bologna).

AMMONITI: Sala (E), Cuomo (C).

ESPULSO: 90’+2’ Mazzitelli (E) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 3’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 10’ Armenteros (C), 83’ Simy (C), 90’+5’ Pellizzer (E).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI ENTELLA CROTONE 1-2 (da entella.it)



