VIDEO ENTELLA PIANESE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Finito il primo tempo di Entella Pianese, abbiamo visto il risultato che tutto sommato è in linea con la stagione che sta vivendo la squadra di casa. Solo Di Mario però riesce a colpire e a segnare dopo molti contropiedi dell’Entella che non riescono però ad essere molto precisi. Questo perché la squadra ospite sembra davvero in forma e non concede molto quando si trova a difendere negli ultimi quindici metri.

La rete arriva infatti da una palla sporca di difficile lettura per la difesa, essendo che il cross partito dalla sinistra è stato leggermente deviato portando il pallone ad alzarsi. Di Mario a quel punto non ha avuto problemi a mettere il pallone in porta.

VIDEO ENTELLA PIANESE, IL SECONDO TEMPO

L’Entella porta a casa una vittoria importante con un 2-0 contro la Pianese, grazie a un gol di Fall che ha siglato il raddoppio nella ripresa. Dopo il vantaggio iniziale di Di Mario nel primo tempo, la squadra di casa ha continuato a gestire il match, mantenendo il controllo e trovando il gol della sicurezza con Fall.

La Pianese ha tentato di reagire, ma non è riuscita a concretizzare le sue occasioni, mentre l’Entella ha difeso il vantaggio con solidità. Con questa vittoria, i padroni di casa consolidano il risultato e portano a casa i tre punti.

VIDEO ENTELLA PIANESE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS