DIRETTA NAPOLI JUVENTUS (RISULTATO 0-0): MERET SALVA SU YILDIZ!

Inizia il big match tra Napoli e Juventus! Il Napoli sbaglia in impostazione, Cambiaso serve Thuram che vede Yildiz in area, Meret compie una grandissima parata! Grande occasione per i bianconeri, Meret ha detto di no. Neres in mezzo per Lukaku, Thuram chiude con un bel ripiegamento difensivo. Spinazzola supera McKennie e crossa, Kalulu chiude. Kolo Muani supera Lobotka e serve Koopmeiners, l’olandese calcia alto. Ottimo inizio della compagine bianconera. Iniziativa di Di Lorenzo che con un tiro-cross trova il salvataggio sulla linea di Gatti, Politano calcia sulla ribattuta e per pochissimo non la sblocca. (agg. Umberto Tessier)

Calciomercato Napoli News/ Olivera infortunato: si pensa ad uno tra Pongracic e Biraghi (25 gennaio 2025)

DIRETTA NAPOLI JUVENTUS, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Napoli Juventus sarà il big match di giornata e avrà un grandissimo seguito di tifosi e appassionati: lo stadio San Paolo sarà sicuramente gremito in ogni ordine di posto, chi non fosse riuscito ad accaparrarsi il biglietto può consolarsi in tv con DAZN o per essere più comodi con pc o telefonino in diretta streaming video sull’app.

Calciomercato Juventus News/ Todibo si allontana, Kelly resta un'idea concreta (25 gennaio 2025)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Ormai ci siamo veramente, tra pochi minuti inizierà la diretta di Napoli Juventus. Ma prima di immergerci nel prato verde del Maradona, facciamo un passo sui banchi di scuola dove vedremo le statistiche delle due squadre alla ricerca della possibile vincitrice di oggi. Iniziamo parlando della miglior difesa d’Italia, prima potevamo dire che era la Juventus, ma nelle ultime partite la squadra di Conte ha superato la vecchia signora con solo lo 0,6 secondo il calcolo AVG di reti subite. Motta però non è da meno, per lui e i suoi ragazzi invece lo 0,8. Quello che tradisce i bianconeri è ovviamente la fase offensiva, non si riesce a segnare con continuità nonostante la media di 1,6 gol per partita potrebbe far pensare il contrario.

Calciomercato Napoli News/ Adeyemi, accordo totale vicinissimo: nuovi colloqui domenica (24 gennaio 2025)

Koopmeiners è il giocatore che soffre maggiormente il cambio di società, per lui solo un gol e un assist in questo campionato. Poco per la caratura del giocatore. I partenopei invece possono vantare il 76% di vittorie con la stessa media gol della Juventus, questo potrebbe anche significare che oggi vedremo un pareggio. L’ennesimo dell’era Motta in caso! Passiamo adesso al commento live della diretta di Napoli Juventus. NAPOLI: Meret; Di Lorenzo (C), Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. A disposizione: Scuffet, Gollini, Gilmour, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori. Allenatore: Conte. JUVENTUS: Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli (C), Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Gonzalez; Kolo Muani. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto, Conceicao, Vlahovic, Adzic, Fagioli, Weah, Douglas Luiz, Savona, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Motta. (agg. Gianmarco Mannara)

BIG MATCH AL MARADONA

Il big match della ventiduesima giornata di Serie A si giocherà al Maradona di Napoli e sarà la diretta Napoli Juventus in campo sabato 25 gennaio 2025 dalle 18,00. L’incrocio pesa tantissimo per la classifica di entrambe le squadre e vedrà la sfida tra due allenatori che rappresentano il passato e il futuro del campionato. Il Napoli di Conte ha trovato la sua dimensione ed arriva da un 2 a 3 in casa dell’Atalanta che ha rilanciato ulteriormente i partenopei al primo posto in classifica. Si sta risvegliando anche la Juventus di Thiago Motta che ha vinto per 2 a 0 in casa contro il Milan convincendo per novanta minuti.

NAPOLI JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Oltre alla sentita rivalità, questa sfida sarà molto interessante anche e soprattutto per le possibili scelte tattiche dei due allenatori che andiamo ad approfondire con le probabili formazioni. Il Napoli di Conte scenderà in campo con il solito 4-2-3-1 con Meret tra i pali difeso da Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani e Olivera con Buongiorno che potrebbe tornare tra i convocati. Anguissa e Lobotka agiranno in mediana a sostegno di una trequarti formata da Politano, McTominay e Neres che daranno supporto a Lukaku unica punta.

Thiago Motta riparte dalla difesa a quattro e si affiderà ancora a Di Gregorio tra i pali con una difesa formata da Cambiaso, Kalulu, Gatti e McKennie. Locatelli e Thuram saranno i due mediani mentre Koopmeiners si prenderà la trequarti. Rimane forte il ballottaggio in attacco con Weah, Nico Gonzalez e Mbangula favoriti su Yildiz e Vlahovic per una maglia dal primo minuto.

PRONOSTICI E QUOTE NAPOLI JUVENTUS

Approfondiamo anche il discorso relativo alle quote della diretta Napoli Juventus utilizzando le proposte di Bet365. I partenopei sono favoriti e il loro successo è dato a 2,15 contro il 3,80 in favore dei bianconeri e il pareggio che si ferma a 3,00.