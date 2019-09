Video/ FeralpiSalò Rimini (2-2): highlights e gol della partita (Serie C, Girone B)

Il video di FeralpiSalò Rimini ci parla di una gara terminata col risultato finale di 2-2. La gara era stata sbloccata, dopo un primo tempo con effetti da sonnifero, al minuto 39 da Scappi. Erano bastati due minuti al solito airone Andrea Caracciolo per pareggiare e riportare la gara in equilibrio. Il Rimini era poi riuscito a passare nuovamente in vantaggio all’inizio della ripresa grazie a una giocata di Ferrani. Quando tutto sembrava ormai deciso una giocata di Mauri, al minuto 95, restituiva un pari a una gara che con ogni probabilità il Rimini avrebbe meritato di vincere. Una rete che permette alla squadra di casa di centrare il primo punto di questa stagione nel Girone B di Serie C.

Video FeralpiSalò Rimini (2-2): le dichiarazioni

Ecco per il video di FeralpiSalò Rimini le dichiarazioni dell’allenatore degli ospiti Renato Cioffi. Questi non può essere soddisfatto visto che la vittoria gli è sfuggita di mano al minuto numero 95. Ecco le sue parole riportate da AltaRimini: “Una volta che ci siamo assestati dopo il primo quarto d’ora abbiamo fatto. Siamo mancati in qualcosa in fase conclusiva sull’ultimo passaggio. Dovevamo gestire meglio l’ultima palla, per quello sono arrabbiato. Devo comunque fare i complimenti alla mia squadra che ha tenuto testa a un avversario con un budget che è il triplo del nostro”.

Il tabellino

Prima del video di FeralpiSalò Rimini andiamo a vedere il tabellino che ci darà interessanti indicazioni sulla gara.

FERALPISALÒ: 22 De Lucia, 4 Giani, 8 Magnino, 9 Caracciolo (26′ st 29 Stanco), 10 Ceccarelli (26′ st 20 Mauri), 11 Contessa (26′ st 3 Mordini), 13 Legati, 21 Carraro (40′ st 18 Pesce), 27 Guidetti (40′ st 23 Hergheligiu), 30 Maiorino, 31 Zambelli. A disp.: 1 Liverani, 12 Spezia, 5 Rinaldi, 6 Travaglini, 14 Altare, 19 Bertoli, 28 Miceli. All. Zenoni.

RIMINI: 1 Scotti, 2 Finizio, 5 Ferrani (23′ st Picascia), 6 Van Ransbeeck (1′ st 30 Montanari), 7 V. Nava, 9 Zamparo, 10 Candido (40′ st 14 Cigliano), 20 Gerardi (27′ st Petrovic), 21 Palma, 23 Silvestro (27′ st 4 Boccaccini), 25 Scappi. A disp.: 12 Santopadre, 28 Sala, 13 Oliana, 16 Angelini, 19 Ventola, 26 Pari, 27 Bellante. All. Cioffi.

ARBITRO: Davide Moriconi.

RETE: 39′ pt Scappi, 41′ pt Caracciolo, 3′ st Ferrani, 50′ st Mauri.

AMMONITI: Zambelli, Scappi, Legati, Cigliano.

Highlights della partita

