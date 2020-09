Video/ Fermana Mantova (0-1) highlights e gol: Guccione decisivo (Serie C)

Il Mantova supera la Fermana a domicilio grazie alla rete di Guccione su calcio di rigore nella seconda frazione. Ci prova Iotti, tiro centrale facile preda di Tozzo. Cheddira ci prova di testa ma non trova il gol, primo squilli del Mantova. Il Mantova sta giocando meglio per ora, più propositivi gli ospiti rispetto alla Fermana. Gerbaudo ci prova su punizione, la palla lambisce il palo. Nepi prova l’azione personale ma non trova gloria. Il Mantova sta provando in tutti i modi a sbloccarla. Suilvestro cerca Rosso, cross con Ginestra bravo su Cheddira. Iotti ha una ghiotta occasione ma trova Milillo. Termina a reti bianche la prima frazione. Poche le emozioni in campo, meglio il Mantova che ci ha provato sicuramente di più. CLICCA QUI PER IL VIDEO FERMANA MANTOVA

VIDEO FERMANA MANTOVA: SECONDO TEMPO

Ci prova Iotti, para facile Tozzo. Silvestro con un grande intervento salva i suoi, si resta sullo zero a zero. Rosso imbecca Gerbaudo, chiusura in angolo. Il Mantova continua a macinare gioco in cerca dello spunto vincente. Chedirra viene steso in area, calcio di rigore ed espulsione per Comotto. Guccione dal dischetto fulmina Ginestra, portiere avversario spiazzato. Il Mantova trova il meritato vantaggio. Ci prova Gerbaudo in girata ma non inquadra lo specchio. Vince il Mantova Sul campo della Fermana grazie alla rete di Guccione su rigore, vittoria meritata. Ricordiamo che Cheddira a porta vuota nel finale ha fallito la rete del raddoppio.

IL TABELLINO

FERMANA (3-4-1-2): Ginestra; Esposito, Comotto, Scrosta; Clemente, Urbinati (38’ st Isacco), Bigica (1’ st Demirovic), Mordini; Iotti (44′ st Raffini); Cognigni (1’ st Boateng), Nepi (31’ st Liguori) All. Antonioli

MANTOVA (3-4-3): Tozzo; Bianchi, Milillo, Panizzi; Gerbaudo, Mazza (28’ st Militari), Zibert (34’ st Aleksejs), Silvestro; Guccione (34’ st Zappa), Cheddira, Rosso (49′ st Loreo) All Troise

ARBITRO: Acanfora di Castellamare di Stabia

RETI: 27’ st Guccione (rigore)

NOTE: gara a porte chiuse. Ammoniti Scrosta (F), Urbinati (F), Mordini (F), Bianchi (M). Espulso al 27’ st Comotto. Recupero 1 + 4



