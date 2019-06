Video/ Finlandia Bosnia (2-0): highlights e gol, Pukki castiga gli ospiti

Buon successo della formazione del ct Kanerva ieri sera a Tampere nel match del terzo turno della fase a gironi per le qualificazioni agli Europei 2020: come si vede nel video di Finlandia Bosnia i padroni di casa hanno infatti trovato la vittoria col risultato di 2-0. Di fatto pur dopo un primo tempo condotto da protagonista, alla nazionale finlandese bastano due momenti di confusione della difesa avversaria per trovare la via del gol: nella ripresa con due lampi Pukki castiga i bosniaci al 56’ e 68’ minuto di gioco con una mirabile doppietta. Non serve quindi null’altro ai nordici per conquistare punti importanti nella classifica del girone J (la stessa dell’Italia) e volare quindi al secondo gradino, dietro agli azzurri con ben 6 punti. C’è poi ben poco da salvare della prestazione della Bosnia Erzegovina, che si è rivelata ben poco presente a propositiva ieri sera.

IL TABELLINO

Finlandia Bosnia Erzegovina 2-0 (pt 0-0)

Reti: 56’ Pukki (F), 69’ Pukki (F)

FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Granlund, Toivio, Arajuuri, Uronen; Skrabb, Sparv, Kamara, Forsell; Pukki, Lod.

BOSNIA (4-3-3): Šehić; Civic, Zukanovic, Šunjić, Bičakčić; Saric, Cimirot, Besic; Duljević, Dzeko, Visca.

Arbitro: Stefanski

Note: ammoniti 49’ Saric (B), 86’ Visca (B)

