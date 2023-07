Video/ Fiorentina Fiorentina Primavera (8-1) gol e highlights: Jovic-Cabral gol (16 luglio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FIORENTINA FIORENTINA PRIMAVERA: SHOW DI SABIRI!

Video Fiorentina Fiorentina Primavera che parte con i primi 40 minuti senza troppe emozioni. Vincenzo Italiano sceglie il serbo Luka Jović per partire dal primo minuto e l’attaccante ex Real Madrid risponde presente con un’importante doppietta di minuti conclusivi del primo tempo. Gli assist sono stati realizzati dal francese ex Lille Ikoné e dal russo Kokorin. Importanti risposte arrivano per il tecnico ex Spezia con una doppietta da parte dell’ex Real Madrid che potrebbe significare tanto in vista del campionato. Nel secondo tempo il tecnico cambia tutto, cambi anche per la formazione di Galloppa, tecnico subentrato ad Alberto Aquilani volato in direzione Pisa.

Nel secondo tempo entra Cabral al posto di Jović e impiega solamente otto minuti per timbrare il cartellino. Goal immediato per il brasiliano che inizia a fare sportellate e con la difesa avversaria. Accorcia le distanze la formazione primavera con il goal firmato dal giovane Conti, al termine di un preciso contropiede ma la partita è ancora ben lontana da dirsi conclusa. Sabiri in cinque minuti si presenta così davanti al nuovo pubblico viola: doppietta personale e applausi dei tifosi presenti. Trova il goal anche a Brekalo realizzando il 6-1. Nel finale gioia per Terzic, al centro di voci di mercato, che fa 7-1 e poco dopo si ripete chiudendo la sfida sul 8-1.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FIORENTINA FIORENTINA PRIMAVERA: IL TABELLINO

Fiorentina primo tempo: Terracciano; Pierozzi, Ranieri, Quarta, Biraghi; Harder, Duncan; Ikonè, Jovic, Muntenau; Kokorin. All. Italiano

Fiorentina secondo tempo: Cerofolini; Dodo, Biagetti, Igor, Terzic; Castrovilli, Mandragora; Brekalo, Bonaventura, Sabiri; Cabral. All. Italiano

Marcatori: 42′ e 46′ Jovic (F), 53′ Cabral (F), 58′ Conti (FP), 59 e 65′ Sabiri (F), 76′ Brekalo (F), Terzic 86′ e 90′ (F)

VIDEO FIORENTINA FIORENTINA PRIMAVERA: GOL E HIGHLIGHTS

