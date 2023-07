Diretta/ Fiorentina Fiorentina Primavera (risultato finale 8-1): doppietta anche per Terzic (15 luglio 2023)

DIRETTA FIORENTINA FIORENTINA PRIMAVERA: FINE MATCH

Piccola pausa per permettere alle due formazioni di rifocillarsi, visto anche il grande caldo, e squadra in campo. Poco dopo la pausa va segno anche l’ex giocatore del Torino Brekalo ma la bandierina del guardalinee è alzata annullando quindi il goal. La delusione per il goal mancato dura appena pochi istanti perché lo stesso calciatore croato trova la gioia del goal poco dopo al minuto 76. La gioia del goal arriva anche per il terzino sinistro serbo Terzić. Buona giocata da parte del giocatore classe 1997 che trova un bel sinistro defilato in area di rigore. Risultato di 7-1.

Manca sempre meno alla fine della partita con la squadra di Vincenzo Italiano in netto dominio sui giovani viola allenati da mister Galloppa. Doppietta personale anche per Terzic, che si unisce a Jovic e Sabiri. Arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara, Fiorentina che vince contro i giovani della primavera con il risultato di 8-1. Si presenta quindi benissimo Sabiri con la nuova maglia, per lui doppietta personale; da segnalare anche i goal di Jović e Cabral. (Marco Genduso)

DIRETTA FIORENTINA FIORENTINA PRIMAVERA: SECONDO TEMPO

La Fiorentina riprende con un undici diverso: Cerofolini; Dodo, Biagetti, Igor, Terzic; Castrovilli, Mandragora; Brekalo, Bonaventura, Sabiri; Cabral. Inizia il secondo tempo della sfida tra la Fiorentina e la formazione primavera. Primo tempo che raccontato il vantaggio da parte della prima squadra grazie alla doppietta firmata dal serbo Jović. Passano solamente una manciata di minuti è risultato si sblocca, ancora una volta è il centravanti della Fiorentina, ma non il serbo Jović bensì il brasiliano Cabral, è entrato dalla panchina proprio al posto dell’ex Real Madrid.

Continua quindi la staffetta tra i due attaccanti che vanno subito in goal e si confermano spietati sottoporta. Continua il dominio della formazione di mister Italiano, alla ricerca del poker. Accorcia le distanze la formazione primavera con il goal da parte del giovane Conti ma la gioia dura veramente pochissimo perché nel giro di cinque minuti l’ex Sampdoria Sabiri firma un importante doppietta, presentodosi nel migliore dei modi al suo nuovo pubblico. (Marco Genduso)

DIRETTA FIORENTINA FIORENTINA PRIMAVERA: PRIMO TEMPO

Prima uscita della formazione di Vincenzo Italiano che si schiera con il seguente 11 dal primo minuto: Terracciano; Pierozzi, Ranieri, Quarta, Biraghi; Harder, Duncan; Ikonè, Jovic, Muntenau; Kokorin. All. Italiano. La prima occasione degna di nota è della formazione del tecnico Italiano con la palla gol per Muntenau. Non tarda ad arrivare la risposta da parte dei viola primavera con una conclusione tentata da Presta, facilmente neutralizzata dall’estremo difensore italiano Terracciano.

Tra i giocatori più attivi c’è sicuramente Ikoné, il quale prova a dialogare con i compagni senza però trovare lo spazio giusto per incunearsi con la giocata solitaria. Il goal della Fiorentina arriva in prossimità della fine del primo tempo con la rete firmata dal serbo Luka Jovic, ben servito da Ikone. Passano soltanto sei minuti e a pochi istanti dal duplice fischio del direttore di gara è ancora il serbo a firmare il raddoppio. Assist questa volta per il russo Kokorin. Duplice fischio da parte il direttore di gara a squadre che vanno nello spogliatoio. (Marco Genduso)

DIRETTA FIORENTINA FIORENTINA PRIMAVERA: PRIMA SGAMBATA PER I RAGAZZI DI ITALIANO!

Fiorentina Fiorentina Primavera, in diretta sabato 15 luglio 2023 alle ore 20.00 presso il Viola Park di Bagno a Ripoli sarà una sfida amichevole, la prima della formazione Viola dopo l’amaro epilogo della scorsa stagione, con le due finali di Coppa Italia e Conference League perse rispettivamente contro Inter e West Ham. La Fiorentina ha ufficialmente avviato la nuova stagione con il ritorno agli allenamenti sotto la guida del tecnico Vincenzo Italiano il 12 luglio.

Per dare il via alla stagione dei viola, è stata organizzata un’amichevole interna contro la squadra Primavera, che è allenata dal nuovo tecnico Daniele Galloppa. Galloppa, ex centrocampista del Parma, ha preso il posto di Alberto Aquilani. La Primavera della Fiorentina ha avuto una stagione che avrebbe potuto essere eccezionale: hanno vinto la Supercoppa contro l’Inter, ma sono arrivati secondi sia in Coppa Italia che in campionato, mancando così l’opportunità di realizzare un storico “mini-triplete”.

FIORENTINA FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Fiorentina Primavera non sarà trasmessa su nessun canale televisivo né al momento risulta disponibile un servizio diretta streaming video. Vedremo se nelle prossime ora sarà comunicata una diversa decisione, magari con una diretta streaming attraverso i profili social del club Viola, che comunque a fine partita fornirà comunque gli aggiornamenti su questo primo test in famiglia sostenuto dagli uomini di Vincenzo Italiano.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Fiorentina Primavera, match che andrà in scena al Viola Park di Bagno a Ripoli. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil. Da valutare la formazione della Fiorentina Primavera allenata da Daniele Galloppa, scelto per prendere l’eredità di Alberto Aquilani passato al Pisa in Serie B, con un nuovo ciclo di giovani talenti schierati dalla Primavera Viola, l’anno scorso vicecampione d’Italia alle spalle del Lecce.











