Video / Fiorentina Roma (1-4): highlights e gol, poker giallorosso! (Serie A)

Il video di Fiorentina Roma mostra una ‘Viola’ intraprendente nelle primissime battute della gara, pur senza creare grossi grattacapi alla retroguardia giallorossa. Il primo squillo dei capitolini è spaventosamente efficace: Pellegrini sfodera una bella giocata dal limite, pesca Zaniolo che serve Dzeko, il quale da posizione perfetta, trova il gol che decreta l’uno a zero romanista. Nemmeno il tempo di assorbire la botta che Kolarov, grazie ad una punizione, fulmina Dragowski con una sassata per il raddoppio della Roma. E’ 0-2. La Fiorentina perde fiducia, ma con un pizzico di fortuna accorcia le distanze, con Badelj che davanti a Lopez non fallisce e insacca la sua prima rete stagionale. Così come successo nel primo tempo, l’inizio della seconda frazione vede i viola partire col piede giusto. La Roma subisce la verve dei padroni di casa ma alla Fiorentina manca concretezza in attacco. Così la formazione giallorossa ne approfitta con il suo gioiellino, Lorenzo Pellergini, che a diciassette minuti dal gong sgancia un destro chirurgico che non lascia scampo al portiere di casa. La partita è chiusa, ma anche sull’1-3 la Roma continua a spingere e cala il poker con Zaniolo, cha fa sprofondare Montella davanti ai propri tifosi. Al triplice fischio finale è dunque 1-4 per la Roma, con la Fiorentina che si ritrova a sorpresa nella parte destra della classifica poco sopra la zona calda. Al termine del match il primo a parlare è Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, forse in bilico dopo il ko con la Roma: “Sul 2-1 potevamo cambiare la partita con un pizzico di fortuna – ha dichiarato in conferenza stampa – La squadra si è spesa e hanno dato tutto quello che avevano in corpo e lo ha capito anche il pubblico. Io sono qua e sono convinto che si possa invertire la tendenza”.

IL TABELLINO

FIORENTINA-ROMA 1-4

MARCATORI: 19’ Dzeko (R), 22’ Kolarov (R), 34’ Badelj (F), 73’ Pellegrini (R), 88’ Zaniolo (R)

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola (83’ Sottil), Badelj, Pulgar, Castrovilli (83’ Eysseric), Dalbert; Boateng (66’ Pedro), Vlahovic. All.: Montella

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo (90’ Spinazzola), Lo. Pellegrini (86’ Under), Perotti (76’ Mkhitaryan); Dzeko. All.: Fonseca

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Pezzella (F), Zaniolo (R), Caceres (F), Kolarov (R), Diawara (R), Castrovilli (F), Vlahovic (F)

Espulsi: Nessuno





