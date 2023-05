Video/ Fiorentina Sampdoria (5-0) gol e highlights: pokerissimo con Terzic!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FIORENTINA SAMPDORIA: LA SINTESI

Allo Stadio Artemio Franchi la Fiorentina supera la Sampdoria per 5 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sembrano essere i padroni di casa guidati da mister Italiano a cercare di prendere in mano il controllo delle operazioni provando ad affacciarsi in zona offensiva senza fortuna mancando lo specchio della porta con un tiro impreciso di Castrovilli verso l’11’. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati dal tecnico Stankovic si fanno vedere con un paio di conclusioni firmate da Lammers al 12′ ed al 15′ da Leris, poi costretto alla sostituzione per infortunio con Djuricic già al 33′.

I viola tornano ad insistere e riescono a passare in vantaggio al 45’+2′ grazie alla rete messa a segno da Castrovilli, su assist di Biraghi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel secondo tempo i toscani ripartono forte suonando la carica con Dodò subito al 48′ e con Nico Gonzalez al 52′, incappando nella parata di un pronto Ravaglia. Nell’ultima parte dell’incontro, dopo il nuovo cambio blucerchiato per infortunio di Oikonomou con Murillo al 60′, i gigliati trovano il gol del raddoppio al 62′ per merito di Dodo, su suggerimento di Jovic che ispira poi anche il gol di Duncan del 66′ e quello di Terzic all’89’, preceduto dalla rete di Kouame, aiutato da Amrabat, del 76′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Antonio Giua, proveniente dalla sezione di Olbia, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Kouame e Terzic da un lato, Murillo dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentaduesimo turno di campionato permettono alla Fiorentina di salire a quota 45 nella classifica della Serie A mentre la Sampdoria non si muove, restando ferma a 17 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FIORENTINA SAMPDORIA: IL TABELLINO

Fiorentina-Sampdoria (p.t. 1-0)

Reti: 45’+2′ Castrovilli(F); 63′ Dodo(F); 66′ Duncan(F); 76′ Kouame(F); 89′ Terzic(F).

Assist: 45’+2′ Biraghi(F); 62′, 66′, 89′ Jovic(F); 76′ Amrabat(F).

FIORENTINA (4-2-3-1) – Cerofolini; Dodo(70′ Venuti), Milenkovic, Ranieri, Biraghi(87′ Terzic); Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez(70′ Kouame), Castrovilli(78′ Saponara), Sottil(78′ Bianco); Jovic. A disposizione: Terracciano, Vannucchi, Quarta, Igor, Kayode, Mandragora, Barak, Brekalo, Ikonè, Cabral. Allenatore: Italiano.

SAMPDORIA (3-5-2) – Ravaglia; Gunter, Oikonomou(59′ Murillo), Amione; Zanoli, Leris(33′ Djuricic, 73′ Cuisance), Rincon, Winks, Augello; Gabbiadini(73′ Rodríguez), Lammers(74′ Sabiri). A disposizione: Turk, Zorzi, Ilkhan, Quagliarella, Murru, Malagrida, Paoletti. Allenatore: Stankovic.

Arbitro: Antonio Giua (sezione di Olbia).

Ammoniti: 60′ Murillo(S); 81′ Kouame(F); 89′ Terzic(F).

