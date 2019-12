Video/ Foggia Gelbison (3-0): highlights e gol, passeggiata per i satanelli (Serie D)

Il video con gli highlights e i gol di Foggia Gelbison Cilento 3-0 ci mostra il monologo dei satanelli che fanno un sol boccone degli avversari e ritrovano la vittoria dopo il pari nello scontro diretto con il Bitonto. Sin dal fischio d’inizio dell’arbitro Rinaldi si intuisce chiaramente che sarà una gara a senso unico, si gioca in una sola metà campo con la formazione di Corda che si rende subito pericolosa con la rovesciata di Tortori che manca di poco il bersaglio grosso. I padroni di casa insistono e al 10′ passano in vantaggio con il corridoio di Russo per Staiano che batte D’Agostino e fa gioire il pubblico dello Zaccheria. Gli ospiti non abbozzano neanche un minimo di reazione e il Foggia continua a fare quello che vuole in mezzo al campo, alla mezz’ora arriva il raddoppio che porta la firma di Cadili, bravo a depositare il pallone in rete sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima dell’intervallo Russo cala il tris – con la collaborazione del portiere avversario che si rende protagonista di una papera imbarazzante facendosi bucare le mani da un tiro tutt’altro che irresistibile – e mette i tre punti in cassaforte già al termine del primo tempo. La ripresa è pura accademia con la seconda forza del girone H di Serie D che preferisce non infierire e addormenta la partita, limitandosi a gestire il triplo vantaggio e a tenere i giocatori di Squillanti il più lontano possibile dalle parti di Fumagalli. Che per la gran parte del tempo ha fatto da spettatore non pagante, entrando in azione solamente una volta in novanta minuti, quando si è trattato di respingere la conclusione di Varela, l’unico capace di sfuggire ai difensori avversari.

IL TABELLINO

FOGGIA-GELBISON CILENTO 3-0 (3-0)

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Carboni (85′ Pertosa), Cittadino, Viscomi; Kourfalidis, Staiano (74′ Gibilterra, 88′ Cannas), Gentile, Cadili, Di Masi (60′ Salines); Tortori, Russo (76′ Gerbaudo). All. Ninni Corda.

GELBISON CILENTO (4-3-3): D’Agostino; Caruso (80′ Zanghi), Cassaro, Pipolo (46′ Tedesco), Mautone; De Gregorio, Passaro (46′ De Simone), Varela (68′ Tandara); Maio, Orlando (46′ Esposito), Uliano. All. Luigi Squillanti.

ARBITRO: Carlo Rinaldi (sez. di Bassano del Grappa).

AMMONITI: Cassaro (G), Russo (F), Carboni (F), Esposito (G), Gentile (F).

RECUPERO: 2′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 10′ Staiano (F), 29′ Cadili (F), 45′ Russo (F).

