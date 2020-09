Video/ Fortitudo Bologna Reggio Emilia (93-95): highlights. Successo Reggiana!

Match spettacolare nella Supercoppa Italiana di basket tra Fortitudo Bologna e Reggio Emilia. Ci sono voluti due tempi supplementari per la vittoria degli ospiti, quando la Fortitudo aveva chiuso in vantaggio, seppur di strettissima misura, tutti e tre i primi quarti. Derby emiliano che è iniziato a ritmi alti soprattutto a livello offensivo, 9 punti per Happ tra le fila della Fortitudo e 7 punti realizzati da Baldi per Reggio Emilia, medie individuali già alte anche se le due squadre vanno avanti testa a testa: 22-20 nel primo quarto, 23-20 nel secondo: I parziali del match di Supercoppa Italiana di basket tra Fortitudo Bologna e Reggio Emilia segnalano come i due quarti siano stati in pratica l’uno la fotocopia dell’altro, con la concretezza dei felsinei che ha garantito un vantaggio di 5 punti a metà gara nel derby contro Reggio Emilia. Ottime prove sotto canestro di Aradori e Happ per i padroni di casa, rispettivamente con 13 e 11 punti realizzati, mentre per Reggio Emilia è arrivato Taylor in doppia cifra con 11 punti personali. Nella seconda metà del match alla fine del terzo quarto la Fortitudo porta a 7 i punti di vantaggio, 70-63 il punteggio, ma tutto si ribalta nel finale: con un 16-23 i reggiani sono riusciti a portare la partita al supplementare. Primo extra time che ha visto mantenersi il punteggio sul risultato di parità, 86-86 e un ulteriore prolungamento necessario, con finale mozzafiato. Un canestro di Palumbo nel secondo tempo supplementare porta Bologna sul 93-92, ma uno spettacolare tiro da tre punti di Kyzlink porta il risultato finale sul 93-95. Per la Unahotels Taylor chiude a 26 punti personali, Kyzlink a 21, mentre Aradori eguaglia a 26 punti il miglior marcatore del match.

VIDEO FORTITUDO BOLOGNA REGGIO EMILIA, HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA